الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي ترتفع 14% في النصف الأول من العام الحالي

وطنا اليوم –
سجلت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى 228 مليون دينار مقارنة بـ200 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج الأردني ونجاحه في التوسع داخل أسواق أوروبية متقدمة.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول المستوردة للمنتجات الأردنية بارتفاع لافت نسبته 80 بالمئة، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 45 مليون دينار مقابل 25 مليون دينار فقط في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتشمل أبرز السلع الوطنية المصدّرة الألبسة، الأسمدة، الأدوية، المنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس محمد الصمادي أن هذا النمو يعود إلى توسع الشركات الأردنية في قنوات التسويق داخل أوروبا، وتحسين كفاءة الإنتاج واللوجستيات، فضلاً عن الالتزام بالمواصفات الأوروبية، مشدداً على أن تعزيز هذه المسيرة يتطلب معالجة تحديات الشحن والطاقة والإجراءات الإدارية، إلى جانب تفعيل برامج التسويق والابتكار.

وأضاف أن جمعية (جيبا) تواصل جهودها عبر البعثات التجارية واللقاءات الثنائية والمنصات التعريفية لزيادة حضور المنتج الأردني في أوروبا، داعياً إلى مراجعة اتفاقية الشراكة الأردنية–الأوروبية، وتوفير نظام تتبع وطني للمنتجات الغذائية والحيوانية، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويزيد من ثقة المستوردين الأوروبيين. بترا


