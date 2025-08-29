بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

واشنطن تفرض رسوما جمركية على الطرود الصغيرة القادمة من أنحاء العالم

29 أغسطس 2025
واشنطن تفرض رسوما جمركية على الطرود الصغيرة القادمة من أنحاء العالم

وطنا اليوم:ألغت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، الإعفاءات من الرسوم الجمركية المخصصة للطرود الصغيرة التي تدخل البلاد من الخارج، في خطوة أثارت مخاوف الأعمال التجارية وتحذيرات من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وأرجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخطوة إلى استخدام الشحنات منخفضة القيمة لتجنّب الرسوم الجمركية وتهريب المخدرات، بعدما كانت الطرود التي تقدّر قيمتها بـ800 دولار أو أقل مستثناة من الرسوم، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.
وستكون حاليا الطرود عرضة إما لرسوم تعادل تلك المطبّقة على البلدان المصدرة أو لرسوم محددة تتراوح ما بين 80 و200 دولار للسلعة، لكن ما زالت بعض السلع الشخصية والهدايا معفاة من الرسوم.
وقال مستشار ترمب للشؤون التجارية بيتر نافارو للصحافيين، إن سد هذه الثغرة يساعد على الحد من تدفق “المخدرات وغيرها من السلع الخطيرة والمحظورة” بينما يدر على الولايات المتحدة المزيد من عائدات الرسوم.
وأعلنت خدمات البريد في بلدان بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وأستراليا واليابان في وقت سابق أنها لن تقبل إرسال معظم الطرود المخصصة للولايات المتحدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

مؤسسة المدرسة: تعطّش للسلطة

21:53

برعاية النائب هالة الجراح… كرنفال “توجيهي إربد” يكرم المتفوقين

20:42

إعلان قائمة النشامى لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا

20:35

أبو عبيدة يتوعد جيش العدو بـ دروس قاسية وأسر جنود جدد حال اجتياح غزة

20:19

عطوة اعتراف بإطلاق النار على زوجة النائب السابق أبو سويلم

20:02

عجلون تستقبل نحو 25 ألف زائر لمواقعها السياحية والاثرية والطبيعية

19:55

وزير الخارجية: نتنياهو من يعرقل عملية السلام ولا يريد وقف إطلاق النار في غزة

19:48

واشنطن تلغي تأشيرات وفد فلسطين قبيل مؤتمر حل الدولتين

19:43

رئيس فرسان التغيير يستقبل رئيس الإتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له

19:18

بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

19:17

من جماليات البيان القرآني .. أهي سِقايةٌ أم صُواعُ المَلِك في سورةِ يوسف

19:09

الاحتلال يعلن استعادة جثتي أسيرين من غزة

وفيات
وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته