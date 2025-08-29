بنك القاهرة عمان
رئيس فرسان التغيير يستقبل رئيس الإتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له

29 أغسطس 2025
رئيس فرسان التغيير يستقبل رئيس الإتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له

وطنا اليوم:استقبل رئيس مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، السيد عصام المساعيد، يوم أمس الخميس في مقر المؤسسة بالعاصمة الأردنية عمّان، سعادة الشيخ حسن محمد بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، والوفد المرافق له، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون العربي المشترك وتطوير آفاق الشراكة في مجالات الابتكار، التكنولوجيا، العمل التطوعي، والتنمية المجتمعية.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية توظيف الطاقات الشبابية العربية في مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات العربية بما يخدم أولويات العمل العربي المشترك، وذلك انسجامًا مع أهداف قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، المزمع عقدها في العاصمة الأردنية عمّان بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والتي تُعد إحدى أبرز المحطات الشبابية العربية التي ترسّخ دور الشباب كركيزة أساسية في مسيرة التحديث والإصلاح والتطوير.

كما شدّد الجانبان على ضرورة تبادل الخبرات والبرامج المشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التطوع الرقمي، ريادة الأعمال الاجتماعية، الابتكار المجتمعي، الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، إلى جانب إطلاق مبادرات عربية نوعية تعزز من قدرات الشباب وتؤهلهم ليكونوا شركاء فاعلين في خدمة أوطانهم والمساهمة في التنمية العربية الشاملة.

وأعرب السيد عصام المساعيد عن تقديره البالغ لهذه الزيارة، مؤكدًا أن التعاون مع الاتحاد العربي للتطوع يُشكّل إضافة نوعية لمسيرة فرسان التغيير ويعكس ثقتها كشريك عربي ريادي يرسّخ حضورها الإقليمي والدولي. فيما أشاد سعادة الشيخ حسن محمد بوهزاع بجهود مؤسسة فرسان التغيير ودورها الريادي في تمكين الشباب الأردني والعربي، وإطلاق مبادرات استراتيجية تنسجم مع الرؤى العربية للتكامل والتنمية.


