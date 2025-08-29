بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

وطنا اليوم:تدين نقابة الأطباء الأردنية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة 29 آب 2025 بمنع إجراء انتخابات نقابة الاطباء الأردنية لمكتب القدس ، وإغلاق مجمع النقابات المهنية واعتقال عدد من الأطباء والعاملين. إن هذا السلوك يمثل اعتداء مباشرا على العمل النقابي والمهني، وانتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل النقابي ويعكس سياسة ممنهجة لطمس الحريات النقابية والتضييق على أبناء شعبنا في القدس.

وتؤكد النقابة أن هذه الممارسات التعسفية لن تنجح في تغييب حضور القدس في وجدان الأطباء الأردنيين والعرب، وستظل النقابة متمسكة بحقها وواجبها في الدفاع عن المدينة وأهلها ومؤسساتها، وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية

ويشدد مجلس نقابة الأطباء الأردنية على أنه يتابع هذا الاعتداء الخطير بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأردنية ذات العلاقة، لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية ودبلوماسية لحماية حق النقابة وأعضائها في مكتب القدس، وضمان استمرار دورها المهني والنقابي في المدينة.

كما تدعو النقابة الاتحادات والنقابات الطبية العربية والدولية إلى التضامن دفاعًا عن حرية العمل النقابي، وإبراز الانتهاكات المتكررة التي تستهدف المؤسسات المدنية والمهنية في القدس المحتلة.

وتجدد نقابة الأطباء الأردنية تمسكها بدورها الوطني والمهني، وحرصها على أن تبقى القدس حاضرة في وجدان الأطباء الأردنيين، تحت مظلة الوصاية الهاشمية والشرعية الدولية والقانون الدولي