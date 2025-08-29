59 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة في غزة، بأنه وصل إلى مستشفيات القطاع 59 شهيدًا و224 إصابة، خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الثاني 2023 إلى 63,025 شهيدًا و 159,490 إصابة.

وأوضحت، أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وصول 23 شهيدًا و 182 إصابة من شهداء المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,203 شهداء وأكثر من 16,228 إصابة