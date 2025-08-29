بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

59 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

29 أغسطس 2025
59 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة في غزة، بأنه وصل إلى مستشفيات القطاع 59 شهيدًا و224 إصابة، خلال 24 ساعة.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الثاني 2023 إلى 63,025 شهيدًا و 159,490 إصابة.
وأوضحت، أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وصول 23 شهيدًا و 182 إصابة من شهداء المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,203 شهداء وأكثر من 16,228 إصابة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

مؤسسة المدرسة: تعطّش للسلطة

21:53

برعاية النائب هالة الجراح… كرنفال “توجيهي إربد” يكرم المتفوقين

20:42

إعلان قائمة النشامى لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا

20:35

أبو عبيدة يتوعد جيش العدو بـ دروس قاسية وأسر جنود جدد حال اجتياح غزة

20:19

عطوة اعتراف بإطلاق النار على زوجة النائب السابق أبو سويلم

20:09

واشنطن تفرض رسوما جمركية على الطرود الصغيرة القادمة من أنحاء العالم

20:02

عجلون تستقبل نحو 25 ألف زائر لمواقعها السياحية والاثرية والطبيعية

19:55

وزير الخارجية: نتنياهو من يعرقل عملية السلام ولا يريد وقف إطلاق النار في غزة

19:48

واشنطن تلغي تأشيرات وفد فلسطين قبيل مؤتمر حل الدولتين

19:43

رئيس فرسان التغيير يستقبل رئيس الإتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له

19:18

بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

19:17

من جماليات البيان القرآني .. أهي سِقايةٌ أم صُواعُ المَلِك في سورةِ يوسف

وفيات
وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته