ستصبح منطقة خطيرة .. الاحتلال يستثني مدينة غزة من الهدنة المؤقتة

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال، الجمعة، إن مدينة غزة لن تكون مشمولة بالهدنة التكتيكية المؤقتة التي أُقرت للأنشطة العسكرية في مناطق معينة من قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش، إن القرار جاء بتوجيه من حكومة الاحتلال، مؤكدًا أن “مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ستواصل عملياتها البرية والغارات الجوية في القطاع، مُدعيًا “حماية مواطني إسرائيل”.

الى ذلك قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالفعل عمليته العسكرية في مدينة غزة، وهناك توغلات برية لقوات الاحتلال شرق وجنوب وشمال المدينة.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أن سكان مدينة غزة بدأوا بالنزوح مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، في ظل وجود عمليات قصف وقتل وتدمير بشكل كبير جدا.

وأكد أن التوغل البري بدأ من حي الزيتون في المنطقة الجنوب لمدينة غزة، حيث كان يتواجد فيه ما يزيد عن 80 ألف نسمة لكن حاليا لا يتواجد فيها سوى 20 ألف نسمة، حيث نزح سكان الحي بعد القصف الإسرائيلي والتهديد، وخرجوا إلى غرب المدينة ووسطها.

وأوضح أن عمليات التدمير طالت حوالي 80% من مساحة حي الزيتون، والاحتلال قام بتسوية المباني على الأرض بشكل كبير وربما لا يوجد بناية واحدة في الحي من جهة الشرق.

ولفت إلى أن هناك انعداما كاملا لمقومات الحياة في منطقة غرب مدينة غزة، مشيرا إلى أن الوقود الموجود في القطاع لا يغطي الحاجات الأساسية والضرورية.