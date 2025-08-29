بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ستصبح منطقة خطيرة .. الاحتلال يستثني مدينة غزة من الهدنة المؤقتة

29 أغسطس 2025
ستصبح منطقة خطيرة .. الاحتلال يستثني مدينة غزة من الهدنة المؤقتة

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال، الجمعة، إن مدينة غزة لن تكون مشمولة بالهدنة التكتيكية المؤقتة التي أُقرت للأنشطة العسكرية في مناطق معينة من قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم الجيش، إن القرار جاء بتوجيه من حكومة الاحتلال، مؤكدًا أن “مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة”.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال ستواصل عملياتها البرية والغارات الجوية في القطاع، مُدعيًا “حماية مواطني إسرائيل”.
الى ذلك قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالفعل عمليته العسكرية في مدينة غزة، وهناك توغلات برية لقوات الاحتلال شرق وجنوب وشمال المدينة.
وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أن سكان مدينة غزة بدأوا بالنزوح مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، في ظل وجود عمليات قصف وقتل وتدمير بشكل كبير جدا.
وأكد أن التوغل البري بدأ من حي الزيتون في المنطقة الجنوب لمدينة غزة، حيث كان يتواجد فيه ما يزيد عن 80 ألف نسمة لكن حاليا لا يتواجد فيها سوى 20 ألف نسمة، حيث نزح سكان الحي بعد القصف الإسرائيلي والتهديد، وخرجوا إلى غرب المدينة ووسطها.
وأوضح أن عمليات التدمير طالت حوالي 80% من مساحة حي الزيتون، والاحتلال قام بتسوية المباني على الأرض بشكل كبير وربما لا يوجد بناية واحدة في الحي من جهة الشرق.
ولفت إلى أن هناك انعداما كاملا لمقومات الحياة في منطقة غرب مدينة غزة، مشيرا إلى أن الوقود الموجود في القطاع لا يغطي الحاجات الأساسية والضرورية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

مؤسسة المدرسة: تعطّش للسلطة

21:53

برعاية النائب هالة الجراح… كرنفال “توجيهي إربد” يكرم المتفوقين

20:42

إعلان قائمة النشامى لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا

20:35

أبو عبيدة يتوعد جيش العدو بـ دروس قاسية وأسر جنود جدد حال اجتياح غزة

20:19

عطوة اعتراف بإطلاق النار على زوجة النائب السابق أبو سويلم

20:09

واشنطن تفرض رسوما جمركية على الطرود الصغيرة القادمة من أنحاء العالم

20:02

عجلون تستقبل نحو 25 ألف زائر لمواقعها السياحية والاثرية والطبيعية

19:55

وزير الخارجية: نتنياهو من يعرقل عملية السلام ولا يريد وقف إطلاق النار في غزة

19:48

واشنطن تلغي تأشيرات وفد فلسطين قبيل مؤتمر حل الدولتين

19:43

رئيس فرسان التغيير يستقبل رئيس الإتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له

19:18

بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

19:17

من جماليات البيان القرآني .. أهي سِقايةٌ أم صُواعُ المَلِك في سورةِ يوسف

وفيات
وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته