أمطار غزيرة على مدينة سعودية تتسبب في إغلاق شوارع واحتجاز مركبات

وطنا اليوم:شهدت محافظة محايل عسير السعودية، مساء الأربعاء 26 أغسطس 2025م، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة، نتج عنها جريان سيول منقولة ومنحدرة من المرتفعات، أدّت إلى إغراق عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية، وتسببت في احتجاز وتعطل عدد من المركبات داخل تجمعات المياه.

ومن المتوقع إستمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على أجزاء من منطقة عسير، تشمل محافظة محايل والمراكز التابعة لها، مع احتمالية جريان السيول وانعدام الرؤية في بعض المواقع.

وأكدت الجهات المختصة استمرار أعمالها الميدانية لمعالجة آثار الحالة المطرية، وإزالة تجمعات المياه، وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة الأهالي.

وبناءً على التوجيهات الواردة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس عن بُعد عبر منصة “مدرستي” في جميع مدارس محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها.