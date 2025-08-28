بلير وكوشنر يعرضان على ترامب مخططات بشأن غزة

وطنا اليوم:بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع بالبيت الأبيض، امس الأربعاء، أفكارا من صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة.

وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض لوكالة رويترز إن “ترامب وكبار المسؤولين في البيت الأبيض وبلير وكوشنر ناقشوا جميع جوانب ملف غزة، بما في ذلك زيادة تسليم المساعدات الغذائية وأزمة الرهائن وخطط ما بعد الحرب”.

ووصف المسؤول الجلسة بأنها “مجرد اجتماع سياسي”، من النوع الذي يعقده ترامب وفريقه بشكل متكرر.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر قولها إن بلير وكوشنر سيناقشان “أفكارا لكيفية حكم غزة من دون وجود حماس في السلطة”.

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء البريطاني السابق كان قد التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالبيت الأبيض في يوليو/تموز الماضي في اليوم نفسه الذي عُقد فيه لقاء بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ونقل أكسيوس أيضا عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب قال لأعضاء فريقه الرئاسي إنه “لم يعد يستطيع مشاهدة أحداث غزة”، وإنها “مأساة”.

وتابع قائلا إن “ترامب يعتقد أن نتنياهو سيفعل ما يريده، وسأل عن إمكانية الإسراع في التدخل ورعاية الناس”.

من ناحية أخرى، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يزور واشنطن بالتزامن مع الاجتماع الذي يعقده ترامب بشأن غزة.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة رسميا انتشار المجاعة في قطاع غزة، تزامنا مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة متجاهلا جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

ووفقا لأحدث إحصاءات وزارة الصحة في القطاع، فقد خلفت الإبادة أكثر من 62 ألف شهيد و158 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا