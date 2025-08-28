الألبسة والأسمدة في مقدمة السلع المصدرة بالنصف الأول للعام الحالي

وطنا اليوم:سجلت الصادرات الصناعية الوطنية وعلى رأسها الألبسة والأسمدة ومحضرات الصيدلة والفوسفات والبوتاس، أداء إيجابيا في النصف الأول من العام الحالي، أسهم في تعزيز إجمالي الصادرات الوطنية. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة، أن 6 سلع صناعية رئيسة استحوذت على 56 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي والمقدرة بـ 4.379 مليار دينار، تمثلت في الألبسة والأسمدة والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة والفوسفات والبوتاس الخام. وتصدرت الألبسة قائمة السلع المصدرة في نفس الفترة بقيمة 831 مليون دينار، مقارنة بـ 768 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا بنسبة 8.2 بالمئة.

كما ارتفعت صادرات المملكة من الأسمدة في ذات الفترة بنسبة 10.2 بالمئة، لتسجل قيمتها 487 مليون دينار، مقابل 442 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت صادرات محضرات الصيدلة بنسبة 10 بالمئة لتبلغ قيمتها 308 ملايين دينار، مقابل 280 مليونا لنفس الفترة من العام السابق.

أما صادرات الفوسفات، فسجلت ارتفاعا طفيفا في الفترة ذاتها بنسبة 0.8 بالمئة، لتبلغ 265 مليون دينار، مقارنة بـ 263 مليونا لذات الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات البوتاس بنسبة 4.7 بالمئة، لتصل إلى 244 مليون دينار، مقابل 233 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15.5 بالمئة، لتبلغ قيمتها 317 مليون دينار، مقارنة بـ 375 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتعرف”الصادرات الوطنية” بأنها السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد ويتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.