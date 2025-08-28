الأمن العام: حريق وانهيار جزئي لمنزل بمنطقة النصر بسبب تسرّب غاز

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد مساء الأربعاء، إلى مديرية شرطة شرق عمّان يفيد بسماع صوت انفجار وحدوث انهيار لجزء في أحد المنازل بمنطقة النصر.

وأضاف أن فرق الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني، وكوادر مديرية الشرطة، تحركت على الفور إلى الموقع، حيث تبين وجود حريق داخل المنزل، وجرى العمل على إخماده، وتبين تعرض جزء من المنزل للانهيار، مشيرا إلى أنه جرى إسعاف شخص من جنسية عربية كان داخل المنزل، وهو قيد العلاج، إلى جانب وقوع أضرار مادية بعدد من المركبات.

وأكد الناطق الإعلامي أن فرق التحقيق، وبعد الكشف على المنزل، عللت سبب العصف والحريق الناجم عنه بتسرب غاز من أسطوانة داخل إحدى غرف المنزل، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا.