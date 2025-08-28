بنك القاهرة عمان
الخيرية الهاشمية: عبور قافلة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية

4 ساعات ago
الخيرية الهاشمية: عبور قافلة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عبور قافلة جديدة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية، الخميس.
وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية، إن إجمالي عدد الشاحنات المرسلة إلى القطاع منذ بداية الحرب 8480 شاحنة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الأردنية المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة


