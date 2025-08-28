بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إنزالا في ثكنة عسكرية بريف دمشق

4 ساعات ago
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إنزالا في ثكنة عسكرية بريف دمشق

وطنا اليوم:قال مصدران بالجيش السوري إن وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت إنزالا جويا على منطقة مرتفعة استراتيجية جنوب غرب دمشق، ونفذت عملية استمرت ساعتين قبل أن تغادر المنطقة.
وأضاف المصدران أن الإنزال جرى قرب جبل المانع، الذي كان في السابق موقعا لقاعدة رئيسية للدفاع الجوي تشغلها إيران قبل أن تدمرها إسرائيل قبل سقوط حكم بشار الأسد.
وأفاد المصدر لوكالة الأنباء السورية أن عناصر من الجيش العربي السوري عثرت بتاريخ الـ 26 من آب الجاري، خلال جولة ميدانية قرب جبل المانع جنوب دمشق، على أجهزة مراقبة وتنصّت في المنطقة.
وأوضح المصدر أنه أثناء محاولة التعامل مع الأجهزة، تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين وتدمير آليات.
وأضاف: إن الاستهدافات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة استمرت في منع الوصول إلى المنطقة حتى مساء الـ 27 من آب، بالمقابل قامت مجموعات من الجيش بتدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين الشهداء.
وبيّن المصدر أن الطائرات الإسرائيلية شنت لاحقاً غارات عدة على الموقع، أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع.
ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوبي سوريا.
ومنذ إطاحة حكم الأسد، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك برغبتها في الحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية في أيدي السلطات السورية الجديدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:45

العملات الرقمية المستقرة: جسر جديد لتمويل الحكومات والقطاع الخاص

13:41

التعليم العالي تُحذر الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن

13:37

وزارة البيئة تحذر من إدخال أسماك غير أصيلة للبرك الطبيعية

12:46

طلبة مدارس الرأي يحصدون علامات مرتفعة في التوجيهي ( مواليد 2008)

12:45

مؤتمر صحفي لجماعة عمان لحورات المستقبل للاعلان عن خارطة طريق لحماية الاردن

12:44

لأول مرة.. دول أوروبية تقف في طابور انتظار أسلحة من مصر

12:33

عندما تنطق الحجارة

12:12

حريق يلتهم شقة سكنية في إربد ولا إصابات

12:03

اليابان تختبر قوتها قبل نهائيات كأس العالم 2026

11:52

بينها صواريخ غراد .. الجيش اللبناني يتسلّم شحنات أسلحة من حركة فتح داخل المخيمات

11:39

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 40 قرشا

11:33

المكافحة تُطيح بتاجر مخدرات مرتبط بعصابات اقليمية

وفيات
وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025