بلدية إربد تشكّل 15 فرقة لمتابعة قضية الكلاب الضالّة

وطنا اليوم:أعلنت بلدية إربد الكبرى تشكيل خمس عشرة فرقة من أصحاب الخبرة والاختصاص لمتابعة قضية الكلاب الضالّة وإيجاد مخابئها والأماكن التي تكثر فيها وتُعَدّ مأوى لها.

وبينت البلدية أن هذه الفرق باشرت عملها في مراقبة الكلاب، خاصة في الكهوف والوديان والأماكن المهجورة التي باتت تشكّل موطناً ومكان انطلاق لها.

وطالبت البلدية المواطنين بضرورة التعاون معها في هذا الشأن من خلال الإبلاغ الفوري عن أي كلاب تُشكّل خطراً على حياة الآخرين، مؤكدة أن التعامل معها سيكون وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبما يضمن الحد من انتشارها، وصولاً إلى إنهاء هذه الظاهرة المقلقة بشكل كامل