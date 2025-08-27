بنك القاهرة عمان
الأمن العام: لا إلغاء لمنصة الحجز المسبق المعمول بها على جسر الملك حسين

38 ثانية ago
وطنا اليوم:نفت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، ما يتردد عن إلغاء منصة الحجز المسبق المعمول بها على جسر الملك حسين.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، إن كل ما يتم تداوله هو محض شائعات وغير صحيح، وإنه لا تغيير على إجراءات العمل المتّبعة بخصوص الحجز المسبق على المنصة.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمسافرين التقيّد والالتزام بمواعيد الحجز توفيراً لوقتهم وجهدهم.
وانطلقت في حزيران، خدمة حجز المسافرين على جسر الملك حسين من خلال الحجز الإلكتروني فقط، عبر منصة حجز متخصصة أُعدّت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بما يحقق أفضل السبل لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدّمة على جسر الملك حسين.
وتتيح هذه الخدمة الجديدة خيارات الحجز المتعدّدة لأوقات السفر والدفع المسبق، بما يسهم في منع أي ازدحامات أو إرباك في أيام السفر المحدّدة للمسافرين


