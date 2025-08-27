مركز تطوير الأعمال(BDC) يزور البريد الأردني يرافقة 25 جمعية إنتاجية من مختلف محافظات المملكة

وطنا اليوم:زار وفد من مركز تطوير الأعمال (BDC) اليوم الأربعاء برئاسة مؤسس المركز نايف استيتيه، يرافقة 25 جمعية إنتاجية مختلف محافظات المملكة البريد الأردني وذلك للاطلاع على أهم المشاريع والإنجازات والخدمات التي يقدمها البريد الأردني خاصة التي يقدمها للمجتمع المحلي الداعمه للجمعيات الإنتاجية والشركات الصغيرة والمتوسطة وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون المشترك بين الجانبين حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب وكادر الادارة العامة .

وأستعرض رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود أهم إنجازات ومشاريع البريد الأردني ،في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، ومشروع مركز التجارة الإلكترونية ،والنقل السريع، ومركز التبادل الدولي، والنوافذ البريدية، في المؤسسات الحكومية، والجامعات، بالإضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونيةواللوجستيك، التي تقدم العديد من البرامج التدريبية ،والتأهيلية، في مجالات التجارة الإلكترونية، والريادة والتسويق الرقمي والخدمات البريدية ، بمختلف أشكالها .

وأكد الداوود، أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، وتمثل أحد أوجه السيادة في الدولة، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تلعب دورًا محوريًا كرافعة اقتصادية، تنموية شاملة ومتكاملة ، وتقدم خدمات عصرية ، مواكبة التطور التكنولوجي ،والتحول الرقمي، تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي ، وتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين والمجتمع المحلي وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد.

بدورة قال مؤسس مركز تطوير الأعمال (BDC) نايف استيتية: “إن دعم الجمعيات الإنتاجية والوقوف إلى جانبها يمثل ركيزة أساسية في تمكين المجتمع المحلي وخلق فرص عمل مستدامة، وإن مواكبة التطور في الخدمات الإلكترونية يعد خطوة محورية تسهم في تعزيز قدرة هذه الجمعيات على تسويق منتجاتها، وبما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الأردني وتعزيز تنافسيته.

وأشاد استيتية بالتطور الكبير والإنجازات النوعية المختلفة للبريد الأردني في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية والمنصات الرقمية والتقنية المتطورة ودورها في خدمة المجتمع المحلي والجمعيات الإنتاجية والشركات الصغيرة والمتوسطة مما يشكل ركيزة أساسية في تمكين تلك الجمعيات والشركات لتكون رافدا اقتصاديا مهما .

كما زار الوفد مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع، حيث قدم مدير المركز عقيد جمارك يحيى الفراهيد

شرحا مفصلا عن إجراءات وآليات العمل في المركز وأبرز الخدمات الجمركية والتسهيلات التي يقدمها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة

المتبعة في التعامل مع عمليات التجارة الإلكترونيةوالتي تخدم مختلف شرائح المجتمع المحلي وتعمل على تنشيط عمليات الشحن من الصادرات والواردات والتي بدورها تسهم في معادلة الميزان التجاري الأردني .

وأضاف الفراهيد أن المركز يقدم تسهيلات كبيرة لمتلقي الخدمة من مواطنين وتجار ومستثمرين وشركات النقل السريع، وتسهيل إجراءات تسليم طرود التجارة الإلكترونية بما يقلل الوقت والجهد على الشركات ومتلقي الخدمة في ظل ازدياد معاملات التخليص المتعلقة بطرود التجارة الإلكترونية انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والرؤية الملكية السامية.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على آليات الاستفادة من خدمات البريد الأردني في تسويق المنتجات وعمليات التوصيل المنتشرة في كافة محافظات المملكة، والتي تساهم في دعم تسويق منتجات الجمعيات الإنتاجية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن أبرز هذه القنوات المنصة الإلكترونية التي تتبع للبريد الأردني، والتي تسهم في تعزيز فرص تسويق منتجات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الإنتاجية على حد سواء.

وجاءت هذه الزيارة وهذا التعاون بين مركز تطوير الأعمال والبريد الأردني بحضور الجمعيات الإنتاجية، تأكيداً على دعم الجمعيات الإنتاجية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن الجهود التي يقوم بها مركز تطوير الأعمال في دعم هذه الجمعيات وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات المملكة، وذلك تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.