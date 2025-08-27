بنك القاهرة عمان
وصول الدفعة العاشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج

30 ثانية ago
وطنا اليوم:وصلت الدفعة العاشرة من الأطفال المرضى من قطاع غزة، والتي تضم 19 مريضاً برفقة 62 من ذويهم، إلى الأردن لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
ويتلقى المرضى الرعاية الطبية النوعية في أفضل المستشفيات الحكومية والخاصة بإشراف فرق طبية متخصصة.
واستقبل الأردن منذ انطلاق المبادرة في آذار الماضي 518 شخصاً من غزة، منهم 153 مريضاً و365 من أفراد عائلاتهم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
كما ساهم الأردن في إجلاء العشرات من الأطفال المرضى وذويهم إلى عدة دول لتلقي العلاج.
وتهدف المبادرة إلى إجلاء 2000 طفل مريض من غزة، حيث يتم إعادة الأطفال وأسرهم إلى القطاع فور انتهاء علاجهم لاستقبال دفعات جديدة.
وتعد مبادرة الممر الطبي الأردني امتداداً لجهود الأردن الإنسانية المستمرة تجاه غزة، والتي تشمل تقديم الرعاية الطبية عبر المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع، والجسر البري والجوي، ومبادرة استعادة الأمل لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف، في ظل انهيار القطاع الصحي في غزة بسبب الحرب المستمرة


