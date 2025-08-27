الاحتلال يقتحم نابلس وينفذ حملة اعتقال وهدم بالضفة والقدس

وطنا اليوم:اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، صباح اليوم الأربعاء، في حين كثّف الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عملياته في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، حيث نفّذ سلسلة اقتحامات واعتقالات، وهدم منشآت فلسطينية وأخطر بهدم عشرات أخرى، بالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين.

ففي نابلس، شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة صباح اليوم، ودهمت البلدة القديمة وانتشرت في أحياء عدة، كما وزّعت سلطات الاحتلال، مساء أمس، أكثر من 20 إخطارا بهدم غرف زراعية في بلدة بيت فوريك شرق المدينة، بحسب ما أفاد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي طانا، مرجحا ارتفاع عدد الإخطارات خلال الأيام المقبلة.

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في قرية الجبعة جنوب غرب المدينة، واعتقلت شقيقين من القرية بعد احتجاز طفليهما، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال سلّمت إخطارات بهدم محلات ومنشآت تجارية على المدخل الغربي لقرية حوسان غرب بيت لحم، من بينها بقالة ومتجر لبيع مواد البناء ومغسلتان للسيارات.

كما أقدمت مجموعة من المستوطنين على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية المنيا جنوب شرق المدينة، انطلاقا من بؤرة استيطانية أقيمت في المنطقة في يوليو/تموز الماضي.

وفي جنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية “إمنيزل” شرق يطا، واعتقلت شقيقين بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه.

أما في القدس المحتلة، فهدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية وجرفت أرضا مزروعة واقتلعت أشجار زيتون في بلدة العيساوية، كما أجبرت المواطن طاهر درباس على هدم منزله في البلدة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي محافظة جنين، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته، حيث اقتحمت قوات كبيرة بلدة اليامون غرب المدينة، ودهمت منازل وحطمت محتوياتها، في حين سُمعت أصوات انفجارات داخل مخيم جنين ناجمة عن تدريبات عسكرية.

وأشارت وكالة “وفا” إلى أن الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أسفر عن استشهاد 45 فلسطينيا وإصابة العشرات، إضافة إلى دمار واسع في المنازل والبنية التحتية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق طوباس، شمال شرق الضفة الغربية، وانتشرت في أحيائها.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق إحصاءات فلسطينية.