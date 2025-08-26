بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

البيئة: 9 مواقع في المملكة لتجميع النفايات الإلكترونية

32 ثانية ago
البيئة: 9 مواقع في المملكة لتجميع النفايات الإلكترونية

وطنا اليوم:أكد وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، أن الأردن يسعى ليكون نموذجاً للدولة الخضراء النظيفة، بفضل الرؤية الملكية السامية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بقطاع البيئة.
وقال سليمان، خلال رعايته ورشة عمل بعنوان: “إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية”، نظمتها وزارة البيئة من خلال مديرية حماية بيئة إربد، بالتعاون مع بلدية الكفارات ومديرية تربية لواء بني عبيد ومدرسة كفرسوم للبنات، إن النفايات الإلكترونية تعد تحدياً بيئياً واقتصادياً كبيراً، إذ يبلغ حجمها نحو 69 ألف طن سنوياً، لا يُعاد تدوير سوى 10 آلاف طن منها فقط.
وأوضح أن الوزارة تعمل وفق نهج الاقتصاد الدائري لتحويل النفايات إلى موارد ثانوية، مبيناً أنه جرى تجهيز 9 مواقع مخصصة لتجميع النفايات الإلكترونية في عمّان وإربد والزرقاء والعقبة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
وتطرق الوزير إلى موضوع الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت وستنفذ حملات نظافة وطنية بالشراكة مع وزارات ومؤسسات رسمية ومجتمعية لتعزيز الوعي البيئي، مؤكداً أن المواطن هو حجر الزاوية في هذه المعادلة.
وأعلن عن توجه الوزارة لاتخاذ إجراءات جذرية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، عبر التوسع في استخدام الأكياس القماشية الصديقة للبيئة، لما لها من دور في حماية البيئة والحد من التلوث البلاستيكي.
ولفت إلى التزام الأردن بالاتفاقيات البيئية الدولية، مثل بازل وروتردام وستوكهولم وميناماتا، ما يعكس حرص المملكة على الانخراط الفاعل في المنظومة البيئية العالمية.
وخاطب سليمان الطلبة قائلاً: “إن الوعي يبدأ من المدرسة والبيت، وأنتم رسل التغيير الإيجابي، وعندما نتعلم التخلص من الأجهزة الإلكترونية بشكل صحيح فإننا نحمي صحتنا وبيئتنا ونبني مستقبلاً أكثر أماناً للأجيال القادمة”.
وتضمنت الورشة جلسات توعوية حول القوانين والسياسات البيئية، ومبادرات مدرسية لتحقيق “صفر نفايات”، إلى جانب خطط البلديات للتعامل مع النفايات الإلكترونية والكهربائية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:56

البترا تستقبل 60 طفلا من مصابي السرطان من غزة

19:29

المبعوث الأميركي يشعل الغضب في لبنان ويهز الصحفيين بقصر بعبدا

19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله