البيئة: 9 مواقع في المملكة لتجميع النفايات الإلكترونية

وطنا اليوم:أكد وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، أن الأردن يسعى ليكون نموذجاً للدولة الخضراء النظيفة، بفضل الرؤية الملكية السامية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بقطاع البيئة.

وقال سليمان، خلال رعايته ورشة عمل بعنوان: “إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية”، نظمتها وزارة البيئة من خلال مديرية حماية بيئة إربد، بالتعاون مع بلدية الكفارات ومديرية تربية لواء بني عبيد ومدرسة كفرسوم للبنات، إن النفايات الإلكترونية تعد تحدياً بيئياً واقتصادياً كبيراً، إذ يبلغ حجمها نحو 69 ألف طن سنوياً، لا يُعاد تدوير سوى 10 آلاف طن منها فقط.

وأوضح أن الوزارة تعمل وفق نهج الاقتصاد الدائري لتحويل النفايات إلى موارد ثانوية، مبيناً أنه جرى تجهيز 9 مواقع مخصصة لتجميع النفايات الإلكترونية في عمّان وإربد والزرقاء والعقبة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

وتطرق الوزير إلى موضوع الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت وستنفذ حملات نظافة وطنية بالشراكة مع وزارات ومؤسسات رسمية ومجتمعية لتعزيز الوعي البيئي، مؤكداً أن المواطن هو حجر الزاوية في هذه المعادلة.

وأعلن عن توجه الوزارة لاتخاذ إجراءات جذرية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، عبر التوسع في استخدام الأكياس القماشية الصديقة للبيئة، لما لها من دور في حماية البيئة والحد من التلوث البلاستيكي.

ولفت إلى التزام الأردن بالاتفاقيات البيئية الدولية، مثل بازل وروتردام وستوكهولم وميناماتا، ما يعكس حرص المملكة على الانخراط الفاعل في المنظومة البيئية العالمية.

وخاطب سليمان الطلبة قائلاً: “إن الوعي يبدأ من المدرسة والبيت، وأنتم رسل التغيير الإيجابي، وعندما نتعلم التخلص من الأجهزة الإلكترونية بشكل صحيح فإننا نحمي صحتنا وبيئتنا ونبني مستقبلاً أكثر أماناً للأجيال القادمة”.

وتضمنت الورشة جلسات توعوية حول القوانين والسياسات البيئية، ومبادرات مدرسية لتحقيق “صفر نفايات”، إلى جانب خطط البلديات للتعامل مع النفايات الإلكترونية والكهربائية