البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

وطنا اليوم:أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أن أكثر من 10 فرق من الجهات الفنية والهندسية والإدارية تعمل بشكل متزامن وعلى مدار الساعة لاستكمال تجهيز المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد.

وأشار البدور خلال تفقده اليوم الثلاثاء مبنى المستشفى بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، إلى أن هذه الفرق تشمل كوادر من إدارة المستشفيات في وزارة الصحة بمديرياتها المختلفة، ووحدة العطاءات الخاصة، ومديرية الهندسة الطبية، وبرنامج حكيم، إضافة إلى فرق من شركة كهرباء إربد، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ومحافظة إربد، وموردي الأجهزة الطبية، ومتعهدي أجهزة مراقبة العلامات الحيوية، ومختصي معايرة أنظمة التكييف والتهوية، إلى جانب عدد من الفرق الداعمة في المجالات التقنية واللوجستية الأخرى، بهدف ضمان الانتهاء من جميع التجهيزات وفق أعلى المعايير الطبية والفنية.

وأكد البدور أن هذا التنسيق عالي المستوى بين الجهات الحكومية والخاصة يهدف إلى تسريع وتيرة العمل، والحرص على انتقال آمن ومنظم من المبنى الحالي إلى المبنى الجديد، دون التأثير على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأضاف، إن الوزارة تتابع بشكل ميداني ومستمر تطورات المشروع، مشددا على أهمية الحفاظ على وتيرة العمل المتسارعة، والتأكد من جاهزية كل التفاصيل التشغيلية قبل موعد الانتقال، لضمان بيئة طبية آمنة وكفؤة.

وكان الوزير البدور بدأ جولته صباح اليوم بزيارة غير معلنة إلى مستشفى المفرق الحكومي، بهدف الاطلاع على واقع تقديم الخدمات الصحية في المستشفى، حيث تفقد عددا من الأقسام شملت الطوارئ والعيادات الخارجية والمختبرات والأشعة والصيدلية