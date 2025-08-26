ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

وطنا اليوم:تواصل الصادرات الوطنية إلى السوق السورية تسجيل قفزات ملحوظة، إذ ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 404.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، والتي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفاعا في الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 106 ملايين دينار، مقارنة بـ 21 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سوريا في النصف الأول من العام الحالي 46 مليون دينار، مقابل 26 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، مسجلة ارتفاعا نسبته 76.9 بالمئة.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى سوريا بشكل رئيس في الصناعات الإنشائية ومواد البناء مثل: الإسمنت، والحديد، والرخام، والبلاط، والدهانات، والأنابيب، إضافة إلى المعدات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.