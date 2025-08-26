بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

3 ساعات ago
ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

وطنا اليوم:تواصل الصادرات الوطنية إلى السوق السورية تسجيل قفزات ملحوظة، إذ ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 404.8 بالمئة.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، والتي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفاعا في الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 106 ملايين دينار، مقارنة بـ 21 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سوريا في النصف الأول من العام الحالي 46 مليون دينار، مقابل 26 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، مسجلة ارتفاعا نسبته 76.9 بالمئة.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى سوريا بشكل رئيس في الصناعات الإنشائية ومواد البناء مثل: الإسمنت، والحديد، والرخام، والبلاط، والدهانات، والأنابيب، إضافة إلى المعدات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

15:41

إحالة 3 مخالفات وثقها ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد والنائب العام

15:32

نفاع: نجاح أي مشروع قانون يحتاج إلى مهارات وكسب التأييد

15:14

مرشحة للكونغرس تحرق نسخة من القرآن وتتعهد بالقضاء على الإسلام في تكساس

15:07

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغّلها داخل الأراضي السورية

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله