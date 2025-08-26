بنك القاهرة عمان
العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

3 ساعات ago
العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

وطنا اليوم:قال الوزير والسفير الأسبق الدكتور بسام العموش، اليوم الثلاثاء، إنه تابع مقابلة لرئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور، تحدث فيها النسور عما اعتبره خللًا في العملية الانتخابية ووجود تزييف، مشيرًا إلى أنه حينما أراد الترشح قيل له: “لا تترشح”، فرد بأن ذلك حقه، فجاء الرد: “لن تنجح”.
وأضاف العموش أنه بغض النظر عن الرواية الشخصية للنسور، فهو ليس معنيًا بتصديقها أو تكذيبها، لكنه يركز على قضية التزوير في الانتخابات.
وأوضح العموش أنه في عام 1997، وبعد مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات، تلقى اتصالًا من نائب رئيس الوزراء آنذاك عبدالله النسور يطلب منه المشاركة في الانتخابات.
وبيّن العموش أنه لم يكن يرغب في المشاركة، ورد على النسور بأنه ترشح سابقًا باسم حزب، لكنه لم يعد منتميًا لأي حزب، مع وجود مرشحين آخرين من القبيلة، بينهم شباب يرغبون بخوض الانتخابات. وأضاف أنه أراد قطع الطريق على النسور فقال له: “ليس لدي المال للمشاركة”.
وتابع العموش أن النسور أجابه بالحرف الواحد: “المال والنتيجة علينا”، مؤكدًا تحفظه على المسألة المالية وعلى مضمون العبارة.
وتساءل العموش عن معنى تلك العبارة وكيف يمكن ضمان النتيجة، مشددًا على أن شهادته تأتي بلا طمع أو رغبة في الانتقام، وأن الله شاهد على كل ما حدث.
وأشار إلى أن جلسة الثقة التي عقدت للنسور تناولت هذا الموضوع أيضًا، معتبرًا أن روايته تأتي في إطار توضيح الحقائق المتعلقة بالعملية الانتخابية


