الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصًا تولى التحقيق في حادثة العثور على فتاة جرى دفنها من قبل شخص مجهول في منطقة خالية من السكّان أمس في محافظة العاصمة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات تم تحديد هوية الفتاة التي ورد تقرير الطب الشرعي بأن سبب الوفاة يعود للخنق بواسطة الأيدي، وبجمع المعلومات والأدلة جرى حصر الاشتباه بأحد الأشخاص الذي تبيّن أنه متوارٍ عن الأنظار وبوشرت عمليات التعميم والبحث عنه .

وتابع الناطق الإعلامي أنّه وفي صباح هذا اليوم ورد بلاغ لمديرية شرطة جنوب عمان حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة الانتحار بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الثاني لإحدى البنايات السكنية في منطقة البيادر في العاصمة، حيث تبيّن بعد إسعافه للمستشفى أنه المشتبه به ذاته بقضية قتل الفتاة .

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق مع المشتبه به بعد تلقيه العلاج اعترف بقيامه بقتل الفتاة خنقاً إثر خلاف حصل بينهما وأنه قام بعد ذلك بدفنها في منطقة خالية من السكان بالاشتراك مع أحد أقربائه والذي أُلقي القبض عليه وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى