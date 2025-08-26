بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

3 ساعات ago
الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصًا تولى التحقيق في حادثة العثور على فتاة جرى دفنها من قبل شخص مجهول في منطقة خالية من السكّان أمس في محافظة العاصمة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات تم تحديد هوية الفتاة التي ورد تقرير الطب الشرعي بأن سبب الوفاة يعود للخنق بواسطة الأيدي، وبجمع المعلومات والأدلة جرى حصر الاشتباه بأحد الأشخاص الذي تبيّن أنه متوارٍ عن الأنظار وبوشرت عمليات التعميم والبحث عنه .
وتابع الناطق الإعلامي أنّه وفي صباح هذا اليوم ورد بلاغ لمديرية شرطة جنوب عمان حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة الانتحار بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الثاني لإحدى البنايات السكنية في منطقة البيادر في العاصمة، حيث تبيّن بعد إسعافه للمستشفى أنه المشتبه به ذاته بقضية قتل الفتاة .
وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق مع المشتبه به بعد تلقيه العلاج اعترف بقيامه بقتل الفتاة خنقاً إثر خلاف حصل بينهما وأنه قام بعد ذلك بدفنها في منطقة خالية من السكان بالاشتراك مع أحد أقربائه والذي أُلقي القبض عليه وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:41

إحالة 3 مخالفات وثقها ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد والنائب العام

15:32

نفاع: نجاح أي مشروع قانون يحتاج إلى مهارات وكسب التأييد

15:14

مرشحة للكونغرس تحرق نسخة من القرآن وتتعهد بالقضاء على الإسلام في تكساس

15:07

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغّلها داخل الأراضي السورية

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله