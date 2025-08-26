النيابة العامة تستدعي أشخاصاً بينهم النائب اربيحات لتلقيهم أموالاً عبر “كليك” بشكل مخالف للقانون

وطنا اليوم:استدعى مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء عدداً من الأشخاص بينهم النائب وسام اربيحات على خلفية تلقيهم أموالاً وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون.

وقال المصدر، إن عملية تلقي الأموال وجمعها كانت بطريقة تثير الشبهات، ولم تتأت حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري ولا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم او طبيعة مصادر دخلهم.

ونوه المصدر إلى أن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.

وتشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص خلافا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وتعكف النيابة العامة ع تسطير كتاب جلب بحق النائب اربيحات بعد امتناعه عن الحضور متذرعا بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها كون الدورة غير منعقدة.