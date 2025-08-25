بالشراكة بين جمعية الفنادق ومؤسسة ولي العهد .. تخربج الفوج الثالث من البرنامج التدريبي المنتهي بالتشغيل لشباب مادبا

وطنا اليوم – رعى العين السابق المهندس عبد الحكيم الهندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، حفل تخريج الفوج الثالث من البرنامج التدريبي المنتهي بالتشغيل لأبناء محافظة مادبا الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في مادبا ويأتي هذا البرنامج، الذي أعلنت عنه جمعية الفنادق في شهر نيسان من العام الحالي، ضمن منح تدريبية تهدف إلى تدريب وتأهيل 20 شاباً وشابة من محافظة مادبا في مجال خدمة الطعام والشراب، تمهيداً لتوظيفهم مباشرة في القطاع الفندقي بعد انتهاء فترة التدريب.

وأكد الهندي خلال الحفل أن الاستثمار في الشباب الأردني يمثل ركيزة أساسية لمستقبل الوطن، لافتاً إلى أن تخريج الفوج الثالث يعكس التزام الجمعية بخلق فرص عمل نوعية لأبناء المجتمع المحلي.

وأوضح أن هذه المبادرات تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تركز على دعم القطاع السياحي، مشيراً إلى حرص الجمعية على تنفيذ برامج تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2021-2025، والتي تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية ورفد السوق بكفاءات مدربة وقادرة على المنافسة.

وأعرب الهندي عن شكره لمؤسسة ولي العهد على دعمها الكبير في إنجاح البرنامج، معتبراً أن هذا التعاون يعزز تمكين الشباب الأردني وتزويدهم بمهارات عملية مطلوبة في سوق العمل.

وأشاد بالدور المتميز الذي قامت به كلية عمون الجامعية الفندقية في احتضان المتدربين وتوفير تدريب عملي متقدم أسهم في صقل مهاراتهم ليكونوا جاهزين للانخراط في العمل الفندقي مباشرة.

من جانبه، أشار المهندس ساطع الحمايدة، مدير برامج في مؤسسة ولي العهد، إلى أن البرنامج شكل تجربة نوعية في تمكين الشباب وتأهيلهم للقطاع السياحي الذي يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التدريب لم يقتصر على الجانب المهني، بل تضمن تعزيز الانضباط والاحترافية وتنمية المهارات السلوكية والتنظيمية، إلى جانب مساعدة المشاركين في اجتياز امتحان مزاولة المهنة بالتعاون مع هيئة تطوير المهارات وكلية عمون، بما يمنحهم شهادة معتمدة تؤهلهم مباشرة للتوظيف.

وختم الحمايدة كلمته بالإشادة بالشراكة مع جمعية الفنادق الأردنية وكلية عمون، مهنئاً الخريجين، ومتمنياً لهم بداية موفقة في مسيرتهم المهنية.