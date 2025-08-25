أدلاء سياحيون ينفذون وقفة احتجاجية في البترا

وطنا اليوم:نظم عدد من أدلاء السياحة والسفر، الاثنين، وقفة احتجاجية في ساحة مركز الزوار في البترا جنوبي الأردن، للمطالبة بوقف العمل بالأنظمة المعدلة الخاصة بخدمات الأدلاء وجمعيتهم، والعودة إلى أنظمة عام 2020.

وطالب المشاركون بإجراء انتخابات جديدة لجمعية أدلاء السياح، ورفض تمديد ولاية المجلس القديم أو تعيين لجنة مؤقتة من قبل الوزارة، مؤكدين ضرورة إشراك الهيئة العامة في مناقشة التعديلات.

كما شددوا على أهمية الحفاظ على مهنة الدليل السياحي ومنع السماح بممارستها دون مؤهلات، معتبرين أن التعديلات المقترحة تخل بشروط الترخيص، داعين وزارة السياحة إلى التركيز على تنشيط القطاع وتحسين الخدمات، ومناشدين رئيس الوزراء التدخل لوقف ما وصفوه بـ”التغول على مهنتهم