التربية : استحداث 55 صفا للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية

وطنا اليوم:أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها تولي الأطفال من ذوي الإعاقة عناية خاصة وتسعى إلى دمجهم في العملية التربوية والتعليمية أسوة بنظرائهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة.

وقال مدير مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة في الوزارة، الدكتور محمد الرحامنة، إن الوزارة استحدثت في مدارسها 55 صفا للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديد، و13 مدرسة للطلبة الصم، ومدرسة للمكفوفين.

وأضاف أن الوزارة سهلت إجراءات تسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة في الصف الأول الأساسي، وقبولهم للعام الدراسي 2026/2025 في المدارس الحكومية والخاصة، وضمن أسس قبول الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين وانتقالهم.

وأشار إلى الانتهاء من تزويد المدارس بـ1500 من المعلمين والمعلمات المساندين/تربية خاصة، وتقديم دعم تعليم لـ2000 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة ملتحقين في المدارس الخاصة بمبلغ 700 ألف دينار، وتقديم دعم تعليم ل 1800طالب ملتحقين في مراكز وجمعيات تربية خاصة بمبلغ 735 ألف دينار.

وقال إن الوزارة رفدت كل مديرية تربية بفريق متعدد التخصصات: (علاج طبيعي، وعلاج وظيفي، ونطق ولغة، وتأهيل بصري، وتأهيل سمعي )، إضافة إلى تزويدها بأدوات التأهيل للفريق.

ولفت أن الوزارة وزّعت معينات سمعية وبصرية وحركية على الطلبة من ذوي الإعاقة الملتحقين في المدارس الحكومية، إضافة إلى صرف بدل مواصلات شهرية، إذ بلغ عدد المستفيدين 2500 طالب بمبلغ 3 دنانير عن كل يوم دوام مدرسي