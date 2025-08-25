بعد أن جمع استثمارات تجاوزت 135 مليون دولار من مُستثمرين إقليميين بالنسخ السابقة في الكويت..”زين” تتوسّع إقليمياً في برنامجها ZGI لتمكين

روّاد الأعمال والشركات الناشئة في أسواق المنطقة

بدر الخرافي: نلتزم في زين باحتضان المواهب الإقليمية والاستثمار فيها لقيادة التغيير الإيجابي

– روّاد الأعمال في الكويت والبحرين والعراق والأردن والسعودية والإمارات على موعد مع ZGI

– Zain Ventures تستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والابتكارات التكنولوجية

– ZainTECH ستقدّم الدعم الاستراتيجي للشركات الناشئة المختارة للمشاركة في رحلة وادي السيليكون

– برنامج ZGI يمتلك إرثاً يمتد لأكثر من 15 عاماً في الكويت، طوّر مهارات أكثر من 7000 رائد أعمال

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة زين عن التوسّع الإقليمي لبرنامجها الرائد لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea (ZGI 2025)، حيث ستنطلق أعمال البرنامج السنوي هذه المرة بدعم قوي من Zain Ventures – الذراع الاستثماري للمجموعة في التكنولوجيات الناشئة، وZainTECH – ذراعها الإقليمي للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها وللمرة الأولى في تاريخ البرنامج – المُمتد لأكثر من 15 عاماً الأخيرة – ستفتح الباب أمام المُتقدّمين من الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات، لتوفّر فرصاً غير مسبوقة في الحصول على التوجيه، التمويل، والتجارب العالمية، بما في ذلك فرصة الانضمام لرحلة إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة للمشاركة في برنامج التسريع العالمي المُكثّف ومدّته 14 يوماً.

وأكّدت المجموعة أن Zain Ventures تستهدف استكشاف الفرص الواعدة في الشركات الناشئة المشاركة والاستثمار فيها، كما سيعمل فريق ZainTECH جنباً إلى جنب مع فريق ZGI لتقديم الدعم الاستراتيجي للشركات الناشئة المُختارة التي ستشارك في رحلة وادي السيليكون، عبر تقديم حلول وتقنيات متقدمة مثل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، التحليلات، الروبوتات، وغيرها من التقنيات المتطورة التي تُعزز نمو الأعمال.

الجدير بالذكر أن هذا التوسّع يُمثّل نقلة نوعية لبرنامج ZGI منذ انطلاقته الأولى، حيث كانت جميع النسخ السابقة حصرية في السوق الكويتية، وتأتي هذه الانطلاقة الإقليمية لتعزز التزام زين بدعم الابتكارات التكنولوجية وريادة الأعمال على مستوى المنطقة.

إرث في تمكين روّاد الأعمال

منذ العام 2010، نجحت مبادرة ZGI في تمكين أكثر من 7000 رائد أعمال، وتنظيم أكثر من 110 معسكرات تدريبية، مما أسهم في جمع تمويلات تجاوزت 135 مليون دولار من مستثمرين إقليميين في السنوات الخمس الأخيرة وحدها، وفي نسخة هذا العام سيعمل البرنامج وفق استراتيجية زين الجديدة 4WARD – “التقدّم بغاية” التي تركّز على سعادة العملاء، الخدمات الرقمية، الغاية والتأثير، والنمو التعاوني، إذ تستهدف هذه النسخة تحقيق تأثيرات اقتصادية واجتماعية مؤثّرة، ومن خلال دعم الشركات الناشئة الإقليمية، تؤكّد مجموعة زين التزامها ببناء مُستقبل يُعبّر عن التقدّم الذي يستند إلى غاية واضحة، وقيادة الابتكارات التكنولوجية في المنطقة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي “أصبحت Zain Great Idea واحدة من المبادرات الرائدة والملهمة للابتكارات التكنولوجية في الكويت وأسواق المنطقة، وهذا التوسّع الإقليمي في أعمالها يُمثّل تطوراً طبيعياً لالتزامنا برعاية المواهب الإقليمية، وتحقيق تغيير هادف”.

وأوضح الخرافي قائلاً “من خلال الجهود التعاونية بين فرق عملياتنا في برنامج ZGI، وشركة Zain Ventures، وشركة ZainTECH، نؤكّد دعمنا المُستمر للأفكار التكنولوجية والشركات الناشئة التي لديها القدرة على تحقيق تأثير مستدام في الابتكارات التكنولوجية، والمساهمة في خلق فرص عمل في المنطقة، فهدفنا إحداث تأثيرات إيجابية مؤثّرة في أسواقنا”.

مراحل برنامج ZGI 2025

يشمل البرنامج عدّة مراحل رئيسية، وهي:

• التسجيل متاح الآن عبر zaingreatidea.com لأي شركة ناشئة في الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، أو الإمارات، تملك فكرة طموحة أو مشروع في مراحله الأولى أو شركة ناشئة نشطة. تشمل القطاعات المستهدفة: التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، الحلول الرقمية، التعليم التقني، وغيرها. الموعد النهائي للتسجيل هو 20 سبتمبر 2025.

• خلال المعسكر التدريبي، يخضع المشاركون لسلسلة من ورش العمل، وجلسات التوجيه، والتدريب المُكثّف على تقديم الأفكار (pitching) بهدف تعزيز مهاراتهم وخلق فرص في السوق.

• خلال فعالية Super Saturday، يعرض المشاركون مشاريعهم أمام لجنة تحكيم للتأهل إلى المرحلة الدولية، التي قد تفتح أمامهم فرص استثمارية.

• يتم اختيار ما يصل إلى 15 شركة ناشئة للمشاركة في برنامج التسريع العالمي المكثّف لمدة أسبوعين في وادي السيليكون، الذي يتضمن ورش عمل، وفعاليات تدريبية، وزيارات ميدانية، وتوجيه فردي مع خبراء وروّاد أعمال عالميين.

• بعد العودة من وادي السيليكون، يواصل رواد الأعمال العمل مع مرشدين محليين ودوليين، من ضمنهم الدعم التقني من ZainTECH، لتسريع نموهم وصقل استراتيجيات أعمالهم.

• خلال فعالية Demo Day، يُقدّم المشاركون تطوّر أعمالهم وخططهم للتوسع الإقليمي أمام مستثمرين محتملين، من بينهمZain Ventures ، سعياً للحصول على شراكات واستثمارات.

• كما ستتم دراسة فرص الشراكة مع فرق زين التقنية والتجارية في مختلف الأسواق.

جائزة “أفضل مبادرة لتمكين نظم الأعمال”

في السنوات الأخيرة، حصد برنامج ZGI جائزة “أفضل مُبادرة لتمكين نُظم الأعمال” بالمنطقة من مجلةEntrepreneur Middle East ، تقديراً لدور زين المتنامي في تسريع بيئة الشركات الناشئة في المنطقة وتمكين روّاد الأعمال في الكويت والمنطقة.

دور Zain Ventures في البرنامج

تأتي نسخة ZGI 2025 بالشراكة الاستراتيجية معZain Ventures، التي تأسّست في عام 2021 بهدف دعم محفظة استثمارات زين وفتح الباب أمام الفرص الجديدة في مجال رأس المال الجريء، التكنولوجيا المالية، والخدمات الرقمية، والتجارة الإلكترونية.

وتركّز Zain Ventures على الابتكارات في النظام البيئي المتسارع لنمو الخدمات الرقمية والشركات الناشئة، وسيتمكن المشاركون المختارون في البرنامج من عرض مشاريعهم مباشرة أمام Zain Ventures والوصول إلى شبكة زين الواسعة من الشركاء والعملاء عبر المنطقة.

دور ZainTECH في دعم البرنامج

تُشكّل ZainTECH جزءاً أساسياً من برنامج ZGI 2025 في دعم الشركات الناشئة على عدّة مستويات، حيث تُعد مزوّداً إقليمياً متكاملاً للحلول الرقمية، تجمع بين أصول مجموعة زين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم باقة شاملة من الحلول والخدمات الرقمية تحت مظلة واحدة، ضمن قيمة مضافة فريدة.

تتولى الشركة دوراً محورياً في قيادة عملية التحوّل الرقمي لعملاء القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال مركز تميّز يقدم حلولاً مدارة عبر مختلف مكونات البنية التحتية لتقنية المعلومات، بما يشمل: الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الطائرات بدون طيار، الروبوتات، والتقنيات الناشئة.

وتستفيد ZainTECH من الانتشار العالمي والبنية التحتية الإقليمية لمجموعة زين، عبر عملياتها في الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات.

وتُعد ZainTECH ركناً أساسياً في تطوّر أعمال زين من مشغل اتصالات تقليدي إلى مزوّد رائد لحلول تكنولوجيا المعلومات وأنماط الحياة الرقمية، إذ تسهم في تعظيم القيمة والاستفادة من نقاط القوة المتعددة التي تتمتع بها زين، لخلق واستثمار فرص نمو نوعية تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما ينسجم مع رؤية زين نحو الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

15 عاماً من دعم ريادة الأعمال في المنطقة

إلى جانب إطلاق برنامج ZGI في عام 2010 وما حقّقه من نجاح، تبني نسخة 2025 على إرث زين في دعم النظام البيئي الإقليمي لريادة الأعمال، بما في ذلك شراكتها الاستراتيجية مع “منتدى MIT لريادة الأعمال في الوطن العربي” منذ عام 2015، والذي درّب أكثر من 2480 رائد أعمال وأسهم في إطلاق 450 شركة ناشئة في مختلف أنحاء المنطقة.

للمزيد من التفاصيل، ومعرفة شروط الأهلية والتسجيل في نسخة ZGI 2025، يرجى زيارة: zaingreatidea.com

فترة التسجيل مفتوحة حتى 20 سبتمبر.