رئيس النواب يؤكد ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مصر

25 أغسطس 2025
رئيس النواب يؤكد ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مصر

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه اليوم الاثنين السفير المصري لدى الأردن محمد سمير، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده في الأردن.
وأكد الصفدي، عمق العلاقات الأخوية الأردنية – المصرية ومتانتها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية.
وشدد على أهمية مواقف الشقيقة مصر كدولة مؤثرة في المنطقة، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يخدم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الأردن ينظر إلى القضية الفلسطينية على أنها القضية الأولى وقضية الأمة المركزية، وأن جلالة الملك يحمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
من جهته، أكد السفير سمير، متانة علاقات الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تطويرها على الصعد كافة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان المصري والأردني وأهمية تنسيق المواقف لخدمة القضايا العربية، وبالأخص القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.


