بنك القاهرة عمان
أبو علي: اصدار 100 مليون فاتورة من خلال نظام الفوترة منذ نيسان الماضي

25 أغسطس 2025
وطنا اليوم:دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشأت والمهنيين والافراد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ضرورة التأكد من الالتزام بتنظيم وإصدار الفاتورة الكترونيا واصوليا بشكل مباشر من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني وفي حال الربط بنظام الفوترة يتم إصدار الفواتير مباشرة من النظام مع ضرورة التأكيد على الالتزام بان لا يكون هناك أي برنامج او نظام يعمل او يساعد في ترحيل الفواتير.
وأشار الى أن أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته نصت على أن “يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.
ومن ناحية أخرى اوضح الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان نظام الفوترة الوطني الالكتروني يواصل تحقيق قفزات واسعة في الالتزام بالتسجيل والانضمام الى النظام وإصدار الفواتير الكترونيا من خلاله حيث بلغ عدد المسجلين في النظام حتى الان حوالي 140 ألف منشأة في مختلف القطاعات وهذا دليل على الالتزام الطوعي من المكلفين من التجار والصناعيين والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين والافراد.
وبين أبو علي ان عدد الفواتير التي تم إصدارها من خلال النظام خلال عام 2024 بلغ 18 مليون فاتورة في حين بلغ عدد الفواتير الصادرة منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى الان 109 مليون فاتورة منها حوالي 100 مليون فاتورة منذ بداية نيسان الماضي .
وأوضح ان عدد الفواتير الصادرة عن النظام في تزايد مستمر نتيجة الالتزام من المسجلين حتى وصل عدد الفواتير الصادرة في اليوم الواحد الى 1.2 مليون فاتورة


