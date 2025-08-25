الحكومة تدين اعتداءات المستوطنين على شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة لغزة

وطنا اليوم:أدان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني اليوم الاثنين استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الشاحنات الأردنية التي تحمل مساعدات إلى الأهل في قطاع غزة.

وقال الوزير إن عدداً من المستوطنين حاولوا مساء أمس الأحد تعطيل قافلة المساعدات الإغاثية المكونة من 59 شاحنة والتي تمكنت من العبور إلى غزة في وقت لاحق.

وبين أن الاعتداءات شملت 4 شاحنات إذ تعرضت إلى هجوم ورشق بالحجارة ما أدى إلى تحطيم واجهات زجاجية أمامية لها، كما جرى ثقب للإطارات وكسر بعض الأجسام الأمامية والجانبية لتلك الشاحنات.

وحمل المومني السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذه التصرفات لعدم لجمها، مؤكدا أن هنالك تساهلاً في السيطرة على هذه الأعمال التي تعرض سلامة السائقين للخطر مما يعيق العمل الإغاثي ويشكل خرقاَ للمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة.

وختم الوزير حديثه بالقول إن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال المساعدات إلى الأهل بغزة لا تزال تصطدم بعوائق مفتعلة منها تقديم طلب إلكتروني لغايات نقل المساعدات وحصر عملية التفتيش بوقت قصير اثناء الدوام على المعابر وفرض جمارك مستحدثة، ما يرفع المدة الزمنية لإيصال المساعدات من ساعتين إلى نحو 36 ساعة