اختتام شراكة أورنج الأردن وProparco بتخريج فوج جديد من أكاديمية البرمجة

وطنا اليوم:مندوباً عن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، “شادي رمزي” المجالي، رعى مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، الدكتور محمد أبو عمر، حفل اختتام أورنج الأردن شراكتها مع ( Proparco) الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بتخريج الفوج الأخير من المشروع لطلبة أكاديمية البرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي في العقبة.

وقد شكل ذلك إنجازاً مبهراً للبرنامج بتحقيق نسبة نجاح 100%، بعد إتمام 5 أشهر من التدريب المكثف بواقع 800 ساعة، وتبعتهُ فترة تدريب عملي لمدة شهر في الشركات الشريكة، بهدف تطبيق المهارات المكتسبة في بيئة عمل حقيقية. كما شمل البرنامج تدريباً على مجموعة من أهم لغات البرمجة وتطوير تطبيقات الويب والموبايل، إلى جانب تنفيذ 8 مشاريع برمجية.

وعبّر الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، عن اعتزازه بهذه الشراكة، وفخره بالنجاح الذي حققه هذا الفوج، والذي يعتبر الخامس من أكاديمية البرمجة في العقبة والثاني مع Proparco، مؤكداً أن الخريجين أثبتوا التزاماً وطموحاً كبيرين في توظيف مهاراتهم الرقمية لخلق فرص عمل حقيقية.

وأشار، المهندس منصور، على أن دعم أورنج المتواصل للشباب الأردني يترجم التزامها بدورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، حيث نجحت أكاديمية البرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي خلال ستة أعوام في إحداث أثر مجتمعي واسع أسهم في تغيير حياة أكثر من 1022 شابةً وشاباً، التحق 80% منهم بسوق العمل.

وأكد أبو عمر على أهمية تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، مضيفاً أن هذا المشروع الحيوي يساهم في تحويل مدينة العقبة إلى مدينة ذكية، ويعزز من فرص الشباب في الانخراط بالمشاريع الريادية المبتكرة، بما يتفق مع استراتيجية سلطة العقبة ضمن محور تنمية المهارات وجعل العقبة مركزاً للريادة والابتكار في المنطقة.

ومن جهته، أعرب المدير الإقليمي للشرق الأوسط في Proparco، سيبستيان فلوري، عن فخرهم بدعم طلاب أكاديمية البرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي، حيث يجمع البرنامج بين جودة المناهج واختيار الشباب الطموحين، ما يجعل منه تجربة فريدة تقود إلى النجاح. مضيفاً أن فتح آفاق جديدة أمام الشباب وتمكينهم هي في صميم رسالة Proparco.

كما شهد الحفل عقد جلسة نقاشية بعنوان “استدامة نمو الشركات الناشئة في العقبة”، بمشاركة مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت حسان النابلسي، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، إلى جانب عدد من رياديي حاضنات ومسرعات أورنج، حيث ناقشوا فرص تطوير بيئة ريادة الأعمال في العقبة وتمكين الشباب من تأسيس شركات ناشئة قادرة على النمو والتوسع.

ومن الجدير بالذكر، أن الاتفاقية بين أورنج و Proparco انطلقت العام الماضي لتمكين الشابات والشباب بالمهارات الرقمية والحياتية وتعزيز فرصهم في سوق العمل. وعلى امتداد هذا التعاون، تم تخريج ما مجموعه 239 شابة وشاباً من أربع محافظات أردنية، وهي: الزرقاء، إربد، العقبة، والبلقاء. وقد شكّلت الإناث ما نسبته 42% من المشاركين، فيما حقق البرنامج معدلات توظيف متميزة، إلى جانب خريجين أسسوا شركات ناشئة من خلال مشاريع تخرجهم.

نبذة عن Orangeالأردن

شركة أورنج الأردن، التي تضم أكثر من 1800 موظف في ما يقارب 300 متجر وموقع في جميع أنحاء المملكة، يعملون على تقديم أفضل أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.6 مليون زبون في الأردن.

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم. حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

لمعرفة المزيد عنّا، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.