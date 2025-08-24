4 آلاف طالب وطالبة سوريين يبدأون عامهم الدراسي في مدارس الرمثا

وطنا اليوم:استكملت مديريات التربية والتعليم في محافظات وألوية المملكة استعداداتها لضمان بداية متميزة ومنظمة للعام الدراسي الجديد 2025-2026، حيث يتوجه الأحد نحو مليون و 600 ألف طالب وطالبة إلى المدارس الحكومية.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن خطط وزارة التربية والتعليم الرامية إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة لجميع الطلبة، عبر تجهيز المستودعات المدرسية، وتوزيع الكتب، وصيانة المدارس، وتعيين الكوادر التعليمية اللازمة.

ففي لواء قصبة إربد، قامت مديرة التربية والتعليم بالوكالة هدى الشطناوي، بجولة تفقدية على مستودعات اللوازم والكتب المدرسية، مؤكدة أهمية الالتزام بالخطة الزمنية لتوزيع الكتب وضمان وصولها إلى الطلبة في الوقت المناسب، مشيدة بجهود فرق العمل التي عملت بكفاءة عالية لاستكمال الاستعدادات.

من جهته، أعلن مدير التربية والتعليم للواء الرمثا، فيصل الحوامدة، أن نحو 44 ألف طالب وطالبة سيلتحقون بالعام الدراسي الجديد 2025-2026، موزعين على 96 مدرسة، من بينهم 26400 طالبة و17300 طالب، ويشرف عليهم نحو 2700 معلم ومعلمة.

وأشار إلى افتتاح مدرسة جديدة هي مدرسة الطرة الأساسية المختلطة بطاقة استيعابية تقارب 1000 طالب، وتخصيص مدرستين دامجتين لاستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة، مجهزتين بالكامل وفق متطلبات التعليم الدامج.

وفيما يخص التعليم المسائي للطلبة السوريين، أوضح أن نحو 4000 طالب وطالبة سيلتحقون بـ17 مدرسة، منها 10 مدارس للإناث، مبينا أن هناك 26 مدرسة مستأجرة، و7 مدارس مهنية تدرس 9 تخصصات.

ويتوجه نحو 29575 طالبا وطالبة إلى مدارس لواء بني عبيد مع انطلاق الفصل الدراسي الأول، بحسب ما أعلنت مديرة التربية نسرين البكار.

وأوضحت البكار أن الطلبة موزعون على 65 مدرسة حكومية، من بينها 8 مدارس مسائية للطلبة السوريين، إضافة إلى 52 روضة صباحية ومسائية، ويبلغ عدد الذكور 12844، فيما الإناث 16731 طالبة.

وأكدت استحداث 3 مدارس جديدة (تلول الشيوخ، إيدون الأساسية المختلطة، ومدرسة مفصولة عن زينب بنت الرسول الأساسية)، للتخفيف من الاكتظاظ وتحسين الطاقة الاستيعابية، مشيرة إلى أن التشكيلات الفنية مكتملة، والكتب المدرسية وزعت على جميع المدارس.

وفي لواء بني كنانة، أعلن مدير التربية، زياد الجراح، عن تجهيز 100 مدرسة يستفيد منها أكثر من 28 ألف طالب وطالبة، مع توفير الكوادر التعليمية والإدارية اللازمة، ومتابعة انتظام الطلبة منذ أول يوم دراسي.

وفي المزار الجنوبي، عقد مدير التربية، الدكتور علي الفقرا، لقاء موسعا لمناقشة الجاهزية الميدانية، مؤكدا أهمية التعليم المهني (BTEC) ودوره في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

وفي قصبة المفرق، أكد مدير التربية أيوب المشاقبة إتمام تجهيز المدارس من كتب وصيانة وتأمين بيئة تعليمية مناسبة، مع افتتاح مدارس جديدة وتوسيع الغرف الصفية، بالإضافة إلى استكمال تعيينات المعلمين.

وفي الطفيلة، أكدت المديرية جاهزيتها لاستقبال أكثر من 22 ألف طالب وطالبة في 115 مدرسة، مع تأمين الكتب وتعيين المعلمين وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

من جهتها، أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، حيث جرت صيانة 50 مدرسة بكلفة 300 ألف دينار؛ بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.

وبحسب مدير “تربية عجلون” خلدون جويعد، يبلغ عدد المدارس الحكومية في المحافظة 134 مدرسة أساسية وثانوية، منها 60 مدرسة لرياض الأطفال، ويصل عدد الطلبة إلى نحو 39 ألف طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد المعلمين نحو 3 آلاف معلم ومعلمة.

وتضم المحافظة 11 مدرسة مهنية تقدم 9 تخصصات، مع استحداث تخصص جديد للعام الحالي وهو الوسائط الإبداعية، ضمن جهود تعزيز التعليم المهني والتقني وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأنهت مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية في معان استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، حيث تستقبل المدارس نحو 16856 طالبا وطالبة موزعين على 79 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية.

وقال مدير التربية، علي النعيمات، إن العام الجديد يشهد افتتاح مدرستين جديدتين في منطقتي المنشية وأبو اللسن، مشيرا إلى استكمال أعمال الصيانة في 29 مدرسة، بينها 4 مدارس خضعت لصيانة شاملة و25 لصيانة جزئية، مؤكدا عدم وجود نقص في الكوادر التعليمية بعد التعيينات الأخيرة.

وقال مدير تربية وتعليم معان، عدنان الحباشنة، إن المدارس الحكومية في المحافظة ستستقبل 12530 طالبا وطالبة في المراحل الدراسية كافة، بينهم 901 طالب مستجد يلتحقون لأول مرة بمقاعد الدراسة.

وأكد الحباشنة أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وأن الكتب المدرسية وزعت بالكامل على المدارس، فيما باشرت الهيئات الإدارية والتدريسية دوامها منذ الأسبوع الماضي؛ استعدادا لاستقبال الطلبة.

وبيّن أن 30 مدرسة خضعت لأعمال صيانة هذا العام، شملت 5 مدارس بصيانة شاملة و25 مدرسة بصيانة بسيطة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلبة.

وأعلنت مديرية تربية محافظة جرش عن استعداداتها لاستقبال أكثر من 61 ألف طالب غداً في مدارسها.

وقال مدير تربية جرش، وائل ابو عزام، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية أنهت جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال ما يزيد على 61 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة، بينهم نحو 56 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية موزعين على 185 مدرسة حكومية للبنين والبنات.

وأضاف أن المديرية حققت نسبة 100% في تسليم الكتب المدرسية للمدارس كافة، مع جاهزية الأثاث المدرسي بشكل كامل، ما يهيئ بيئة تعليمية محفزة للطلبة منذ اليوم الأول.

وبيّن أبو عزام أن قطاع الأبنية المدرسية شهد خلال الفترة الماضية مشاريع صيانة وإنشاءات نوعية، حيث تجرى تنفيذ أعمال صيانة في 50 مدرسة بكلفة بلغت 320 ألف دينار، إضافة إلى صيانة شاملة لمدرسة جرش الثانوية للبنين بقيمة 450 ألف دينار، ليصبح مجموع ما أُنفِق على الصيانة 770 ألف دينار.

كما أُنجزت إضافات في مدرسة أم قنطرة الأساسية للبنات (8 غرف صفية) بقيمة 340 ألف دينار، في حين تشهد مدرسة النبي هود الأساسية مشروع إضافات (4 غرف صفية) وأعمالاً مستمرة بكلفة 220 ألف دينار لم تُنجز بعد.

وأوضح أن العمل جارٍ على استحداث جناح فندقي تعليمي في مدرسة حسن الكايد المهنية بمساحة 1400م² بكلفة 635 ألف دينار، بالإضافة إلى مشروع بناء مدرسة الفروان الأساسية المختلطة بنسبة إنجاز بلغت 80 بالمئة، وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليون دينار.

وتابع”في إطار توسعة الخدمات التعليمية، جرى فصل مدرسة مقبلة الثانوية للبنين لاستحداث مدرسة مقبلة الأساسية للبنين، بقيمة عطاء بلغت 25 ألف دينار.

كما يشهد مشروع مدرسة نحلة الأساسية للبنين نسبة إنجاز وصلت إلى 80 بالمئة، بكلفة 1.5 مليون دينار، بتمويل من الديوان الملكي الهاشمي.

وأشار أبو عزام إلى أن الخطط المستقبلية تتضمن مشروع بناء مدرسة علي بن أبي طالب، ويقترب من الانتهاء وبنسبة إنجاز 95%، بتكلفة 630 ألف دينار ضمن عطاء تشطيبات، فيما بدأ العمل مؤخرًا في مشروع مدرسة ساكب الأساسية للبنات الممول أيضًا من الديوان الملكي، والذي يضم 17 غرفة صفية إلى جانب المرافق الإدارية والساحات والمختبرات الحديثة.

وأكد أن جميع المدارس أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة، مشددًا على أن هذه المشاريع والجهود تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحسين البيئة المدرسية وتوفير كل متطلبات النجاح للعام الدراسي الجديد، بما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه الكبير بقطاع التعليم.

وأكدت مديرية تربية وتعليم لواء الرصيفة عن استكمال استعدادتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026 والذي سيبدأ الأحد.

وقال مدير تربية الرصيفة، أحمد الشديفات، السبت، إن كوادر المديرية ومدارس اللواء تعمل وبشكل متواصل حتى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي كل في موقعه لاستكمال أعمال التجهيز للمدارس ورفدها بالأثاث اللازم والكتب المدرسية واللوازم كاملة لاستقبال العام الدراسي بشكل سلس وجاهزية تامة.

وأشار إلى وجود 88 مدرسة في لواء الرصيفة منها 62 مدرسة للإناث و26 مدرسة للذكور حيث سيلتحق 170 ألف طالب وطالبة بالدراسة يوم غد في كافة المراحل الدراسية.

وبين أن المديرية عملت خلال العطلة الصيفية على تنفيذ أعمال صيانة متعددة في مختلف المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة والهيئات التعليمية، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة كانت من عدة جهات أهمها تنفيذ أعمال صيانة لـ3 مدارس كان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد وجه لصيانتها خلال زيارته الأخيرة للواء الرصيفة، كما جرت صيانة عدة مدارس من خلال مجلس الخدمات المشتركة في محافظة الزرقاء ومن خلال وزارة التربية والتعليم وفق خطة الصيانة السنوية للوزارة.

وتستعد مدارس الزرقاء غداً لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في 158 مدرسة حكومية تتبع لمديرية تربية الزرقاء الأولى، مع انطلاق العام الدراسي الجديد وسط أجواء من التنظيم والتجهيزات المكثفة لضمان بيئة مدرسية ملائمة وآمنة.

وأكد مدير تربية الزرقاء الأولى، الدكتور أسامة شديفات، أن المدارس قد شهدت أعمال صيانة شاملة شملت المباني المدرسية والمقاعد، وتوفير المستلزمات الضرورية كافة لتأمين بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.

وأضاف شديفات أن جميع الكوادر الإدارية والتدريسية توفرت في المدارس لضمان انتظام دوام الطلبة بدءاً من الحصة الأولى غداً.

وأشار شديفات إلى أن بعض المدارس بدأت الأسبوع الماضي بتوزيع الكتب المدرسية على طلبتها، فيما ستتولى بقية المدارس توزيعها غداً.

وفيما يخص المدارس قيد الإنشاء، أوضح شديفات أن هناك مدارس جديدة في حي نصار وحي الأحمد وجعفر الطيار في حي حمزة ومدرسة صفد في مدينة الشرق، ومن المتوقع الانتهاء من إنشائها خلال العام الدراسي الجديد، مما سيسهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلبة وتخفيف الضغط على المدارس القائمة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس التطوير التربوي في الزرقاء، عامر الوظائفي، أن المجلس سيواصل مهامه الداعمة لمديرية التربية، من خلال جولات صباحية مستمرة لمتابعة المدارس واحتياجاتها، بالتعاون والتنسيق المباشر مع مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى التركيز على غرس قيم الولاء والانتماء الوطني بين الطلبة عبر الإذاعة المدرسية.

ولفت الوظائفي إلى أن المجلس سيواصل دعم الطلبة الفقراء عبر شراء الكتب المدرسية لأبناء المرحلة الثانوية من الفقراء، ودفع رسوم امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” للطلبة المحتاجين، فضلاً عن إطلاق الحملة السنوية “حقيبتي” التي تشمل توفير كافة الأدوات القرطاسية للطلبة الذين لا يستطيعون اقتناءها، بالتعاون مع مديرية التربية والشرطة المجتمعية، إيماناً بدور المجلس في تعزيز التعليم وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الطلبة.

ومع هذه الاستعدادات، تبدو مدارس الزرقاء جاهزة لاستقبال أبنائها، وسط أجواء من التفاؤل والأمل بموسم دراسي ناجح يسهم في صقل مهارات الطلبة وتطوير قدراتهم العلمية والإنسانية، مع استمرار الدعم المؤسسي لضمان تعليم راق ومنظم