رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان

24 أغسطس 2025
رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان

وطنا اليوم:تسلم رئيس الوزراء جعفر حسان، نسخة من التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الأحد، رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.
وجرى خلال اللقاء عرض المحاور وأبرز التوصيات التي تضمنها التقرير والتي تهدف إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة، إلى جانب التطورات التي شهدتها في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي.


