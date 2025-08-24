البنتاغون يمنع أوكرانيا من استخدام الصواريخ الأميركية ضد روسيا

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تمنع أوكرانيا سرا من استخدام أنظمة الصواريخ الأميركية بعيدة المدى (أتاكمز) لضرب أهداف داخل روسيا، مما يحد من قدرة كييف على الاستفادة من هذه الأسلحة التكتيكية في دفاعها ضد الروس.

وأضاف المسؤولون للصحيفة أن إجراء رفيع المستوى للموافقة في وزارة الدفاع الأميركية، لم يعلن عنه بعد، منع أوكرانيا من إطلاق أية أنظمة صواريخ تكتيكية بعيدة المدى أميركية الصنع، على أهداف في روسيا، وذلك منذ أواخر الربيع الماضي.

وتتعارض هذه السياسة مع قرار اتخذه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في عامه الأخير بمنصبه، عندما سمح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية باستخدام “أتاكمز”.

وفي مناسبة واحدة على الأقل، سعت أوكرانيا إلى استخدام هذه الأنظمة ضد هدف على الأراضي الروسية، لكن طلبها قوبل بالرفض من جانب الولايات المتحدة، وفقا لمسؤولين.

وأدى رفض واشنطن لشن ضربات بعيدة المدى إلى تقييد عمليات أوكرانيا العسكرية، في الوقت الذي يسعى به البيت الأبيض إلى استمالة الكرملين لبدء محادثات سلام، تبدو متعثرة.

وحسب “وول ستريت جورنال”، فقد طوّر وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات إلبريدج كولبي “آلية مراجعة”، للبت في طلبات كييف لإطلاق أسلحة بعيدة المدى أميركية الصنع، وتلك التي زودها بها حلفاء أوروبيون يتعاونون مع الاستخبارات الأميركية.

وتمنح هذه المراجعة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الكلمة الفصل في مسألة ما إذا كان بإمكان أوكرانيا استخدام صواريخ “أتاكمز”، التي يزيد مداها على 300 كيلومتر، لضرب روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان لـ”وول ستريت جورنال”: “كان الرئيس ترامب واضحا تماما بشأن ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا. لم يطرأ أي تغيير على الوضع العسكري في روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي”.

وأضافت: “يعمل الوزير هيغسيث بتناغم تام مع الرئيس ترامب”.

وفي الأثناء كشف نائب وزير خارجية أوكرانيا، سيرغي كيسليتسا، أن “مشروع الضمانات الأمنية” المقدم لأوكرانيا قد يكون جاهزاً خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب كيسليتسا فإن العمل على “المسار السياسي” قد يبدأ بعد اعتماد الضمانات الأمنية، مشيرا إلى وجود بعض التعقيدات في إعداد المسودة النهائية لحزمة الضمانات الأمنية.

وفي السياق، أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكومة الأوكرانية، ضرورة قبولها لاتفاقية هدنة تتم بشكل رئيسي وفقاً لشروط روسيا، حسبما أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية، نقلاً عن مصدر في البيت الأبيض.

ووفقاً للمصدر، فإن المنشور الذي شاركه ترامب يوم 21 على منصة “تروث سوشيال”، والذي ذكر فيه أن كييف طالما في موقف دفاعي بحت هي غير قادرة على الانتصار في الصراع مع روسيا، يجب أن يُفهم على أنه “إشارة إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى الموافقة على صفقة تتم إلى حد كبير وفق شروط روسيا”