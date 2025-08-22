شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

وطنا اليوم:تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر دبابة وهي تقوم بحراثة أرض زراعية، وزُعم أن الفيديو مسجل في سوريا وهي دبابة من مخلفات النظام السابق.

“بعد انتشاره على نطاق واسع”.. ما حقيقة مقطع فيديو يصور دبابة تحرث أرضا زراعية في سوريا؟!

وانتشر الفيديو على نطاق واسع. وتم إرفاقه بتعليق يقول: “المزارع سوري يفلح الأرض ويحرثها بمخلفات دبابة لجيش النظام السابق. هم قتلونا بها ونحن نحيي بها الأرض.. سوريا”.

ولاحقا تبين أن الفيديو لم يسجل في سوريا، بل في بريطانيا من قبل المؤثر جوي هيوز، الذي يعرف عن نفسه على أنه “ميكانيكي آليات عسكرية”