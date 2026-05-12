رودريغيز: فنزويلا لم تسعَ قط لأن تصبح الولاية الأمركيية الـ51

وطنا اليوم:أكدت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز الإثنين من لاهاي، أن فنزويلا “لم تسعَ قط” لأن تصبح الولاية الأميركية الـ51، في حين يصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن البلاد تحت سيطرته، كما ألمح أكثر من مرة إلى إمكانية أن تصبح ولاية أميركية.

وقالت رودريغيز ردا على سؤال بهذا الشأن “إن هذا الأمر غير مطروح إطلاقا، لأنه إن كان هناك ما يميزنا نحن الفنزويليات والفنزويليون، فهو أننا نحب مسار استقلالنا، ونحب أبطال وبطلات استقلالنا”.

وخلفت رودريغيز الرئيس نيكولاس مادورو الذي ألقت قوات أميركية خاصة القبض عليه، خلال عملية عسكرية نفذتها في الثالث من يناير.

ولفتت رودريغيز إلى أن حكومتها تعمل بموجب “أجندة دبلوماسية للتعاون” مع الولايات المتحدة، بعدما أعيد في مارس تفعيل العلاقات الدبلوماسية التي قطعها مادورو مع واشنطن قبل سبع سنوات.

وجاءت تصريحات رودريغيز من لاهاي حيث حضرت جلسة أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاع حول منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط والتي تديرها غويانا وتطالب بها كراكاس