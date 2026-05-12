بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

تراجع زوار حمامات ماعين 28% خلال شهرين

ساعتين ago
تراجع زوار حمامات ماعين 28% خلال شهرين

وطنا اليوم:وصل عدد زوار حمامات ماعين خلال شهري (كانون الثاني وشباط) الماضيين إلى 5,754 زائرا، منهم 4,454 أردنيا و1,300 أجنبي، بتراجع نسبته 27.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.
وأظهرت بيانات الوزارة الأولية،، أن عدد زوار الفترة ذاتها من العام الماضي بلغ 7,982 زائرا، منهم 6,087 أردنيا و1,895 أجنبيا.
وبحسب الصفحة الرسمية لبرنامج “أردننا جنة” الخاص بالسياحة الداخلية، فإن حمامات ماعين تُعد من أهم مواقع الاستشفاء الطبيعي في الأردن، وتتميّز بتضاريس جبلية تتخللها عشرات الينابيع الحارة التي تنساب على شكل شلالات طبيعية.
وتضم المنطقة 64 نبعا حراريا، بدرجات حرارة تتراوح بين 32 و65 درجة مئوية، مما يجعلها بيئة مثالية للاسترخاء والعلاج الطبيعي.
ويشكّل منتجع حمامات ماعين محطة مهمة على خريطة السياحة العلاجية، التي تزدهر خاصة في فصل الشتاء، بسبب مناخ المنطقة الدافئ القريب من الأغوار، واحتوائها على مجموعة من الينابيع الساخنة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:32

فيلم ملكة القطن في مصر.. صوت سوداني صارخ وسط الحرب

11:22

هاجرت في سبيل الله .. قصة بتول علوش تشعل الجدل في سوريا

11:16

الصحة النيابية تسأل الحكومة عن إجراءات التعامل مع مواطن أردني على متن سفينة انتشر فيها فيروس هانتا

11:15

وفيات الثلاثاء 12-5-2026

11:05

نقل وزارتي السياحة والآثار والبيئة إلى مبنى مجاور لحديقة النشامى في مرج الحمام

11:01

حكيم: التوسع نحو القطاع الخاص العام المقبل وإدخال الذكاء الاصطناعي لقراءة الصور

10:57

استحداث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من إربد إلى المدينة الطبية

10:54

قبل أن تقرر أين تكون أولوياتك

10:17

جديد القاعدة المريبة في صحراء النجف.. تحرك أمني عراقي

10:01

جميع الخيارات مطروحة .. ترامب يدرس استئناف الحرب ضد إيران

09:56

باكستان تنفي اتهامات بشأن طائرات إيرانية في إحدى قواعدها العسكرية

09:50

قانون إسرائيلي لإنشاء محكمة عسكرية لمسلحي حماس بشأن 7 أكتوبر

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026