الأمير الحسن يلتقي البابا لاون الرابع عشر في الفاتيكان

وطنا اليوم:التقى صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، الاثنين في الفاتيكان، البابا لاون الرابع عشر، في لقاء عكس المكانة الفكرية والدور المستمر الذي يضطلع به سموه في ترسيخ الحوار بين الأديان والدفاع عن الكرامة الإنسانية بوصفها أساسًا للسلام والاستقرار.

وجاء اللقاء على هامش الندوة الثامنة بين دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي للدراسات الدينية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الرأفة والتفاهم الإنساني في مواجهة تصاعد الانقسامات والأزمات العالمية