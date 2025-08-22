بنك القاهرة عمان
الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

4 ساعات ago
وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية فرنسا، حيث تم إسقاط نحو (37) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.
وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(161) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (388) إنزالاً، لتبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو (788) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية


