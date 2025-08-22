بنك القاهرة عمان
الضوء الأخضر لعملية واسعة.. وزير حرب الاحتلال يكشف ملامح خطة الحسم في غزة

22 أغسطس 2025
وطنا اليوم:أعلن وزير حرب الاحتلال ، يسرائيل كاتس، أن المستوى السياسي والعسكري لكيان الاحتلال صادق، يوم الخميس، على خطة عملياتية جديدة لجيش الاحتلال تهدف إلى “الحسم” في قطاع غزة.
وكشف كاتس أن الخطة تشمل استخدام قوة نارية هائلة، وإجلاء واسع للسكان، وتنفيذ عمليات برية عميقة.
يأتي هذا الإعلان الرسمي ليؤكد التقارير السابقة حول استعداد الاحتلال لتصعيد غير مسبوق في حربها المستمرة منذ أكثر من عامين، ويضيف تفاصيل مقلقة حول طبيعة المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية في القطاع المحاصر.

الخطة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية:
قوة نارية كبيرة: ما يشير إلى نية استخدام قصف جوي ومدفعي مكثف قد يفوق في شدته المراحل السابقة من الحرب.

إجلاء السكان: وهي الخطوة الأكثر خطورة، حيث تلمح إلى خطط لتهجير أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين من مناطق سكنهم قسراً، تمهيداً لعمليات عسكرية واسعة النطاق.

عمليات برية: تأكيد على أن جيش الاحتلال يستعد لتوغل بري واسع، وهو ما يتماشى مع إعلان بدء عملية “عربات جدعون 2” والمصادقة على خطط احتلال مدينة غزة.

تصعيد يتزامن مع حديث المفاوضات
يثير هذا الإعلان تساؤلات جدية حول نوايا حكومة الاحتلال، حيث يأتي بالتزامن المباشر مع تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أوعز فيه ببدء “مفاوضات فورية لإنهاء الحرب”.
هذا التناقض الصارخ بين التحضير لأعنف مراحل الحرب، والحديث عن إنهائها دبلوماسياً، يراه المحللون إما محاولة من نتنياهو لاستخدام أقصى درجات الضغط العسكري لتحسين شروطه في أي صفقة محتملة، أو أنه يعكس انقساماً حقيقياً داخل مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي حول المسار الواجب اتباعه.


