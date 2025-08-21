بنك القاهرة عمان
تفاديا للمفاجآت.. توزيع الكهرباء تدعو الأردنيين لمراقبة عداداتهم أسبوعيا

21 أغسطس 2025
وطنا اليوم:دعت شركة توزيع الكهرباء المشتركين إلى مراقبة عداداتهم بشكل أسبوعي وعدم الانتظار حتى نهاية الشهر، وذلك لتجنب الارتفاع المفاجئ في قيمة الفواتير.
وأوضحت الشركة أن تسجيل قراءة العداد أسبوعيًا يساعد المشتركين على متابعة استهلاكهم الكهربائي وضبط عاداتهم المنزلية، بما يتيح لهم تعديل الاستهلاك مبكرًا وتفادي أي مفاجآت غير متوقعة عند صدور الفاتورة.


