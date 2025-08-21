ليلى نصيب تطرح أغنيتها الجديدة ” وا شقاتي “

وطنا اليوم:أطلقت الفنانة ليلى نصيب أحدث أغنياتها بعنوان ” وا شقاتي ” عبر منصة “يوتيوب” وجميع التطبيقات الموسيقية الرقمية، لتضيف عملاً جديداً إلى مسيرتها الفنية .

وتعاونت مع نخبة من الأسماء البارزة في صناعة الموسيقى، حيث كتب كلمات الأغنية ناصر الكعبي ، ولحنها عيسى محمد ، بينما تولّى التوزيع الموسيقي حاتم منصور ، ومكس وماستر بشار البكر وهي من انتاج تيونز أرابيا.

” وا شقاتي ” تجمع بين الحب والعتاب، وجاء بمطلعها :

واشقاتي واشقاتي من مصيبي .. من حبيب من حبيب .. ما يثيبي

كان لي عز الطبيبي .. راح عني وما لفوني

كان لي شوق بذاته .. حب نادر في صفاته

واليوم باقي بثراته .. كني ميت وادفنوني

” وا شقاتي ” تم اطلاقها على القناة الرسمية لشركة تيونز أرابيا ” يوتيوب ” وعلى كافة المتاجر الموسيقية ، والاذاعات الخليجية والعربية .

للاستماع للعمل من خلال الرابط المرفق :