ابو علي يلتقي رئيس واعضاء خبراء ضريبة الدخل والمبيعات

وطنا اليوم:التقى الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يوم أمس برئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات واشاد خلال اللقاء بدور الجمعية والأعضاء في ارشاد ومساعدة المكلفين وتمكين الشركات والمنشأت من تقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة.

وقال ان أعضاء الجمعية يقومون بدور هام ومهم كشركاء مع الدائرة في تحقيق رسالتها وأهدافها والعمل كجسر بين الدائرة والمكلفين والعمل كخط دفاع اول عن الخزينة وعن المكلفين.

وأضاف ان الدائرة حريصة على الشراكة مع المؤسسات الوطنية التي تمارس دورا في خدمة الوطن والمواطنين ولذلك كانت حريصة على اشراك الجمعية في اعداد القوانين والانظمة والتعليمات وستعمل الدائرة على ادامة ان تكون الابواب والجسور بيننا مفتوحة.

ومن ناحيته رحب السيد إبراهيم حرب رئيس الجمعية بلقاء المدير العام في مقر جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات معربا عن اعتزاز الجمعية وجميع الأعضاء بالشراكة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لما فيه مصلحة الوطن والمكلفين.

وأضاف ان الجمعية في شراكة كاملة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تنمية ونشر الوعي الضريبي وارشاد المكلفين ومساعدتهم في الالتزام الضريبي وعدم تكبدهم او تعريضهم لأي غرامات ومخالفات.

وقال السيد هاشم حمزة نائب رئيس الجمعية نلمس بارتياح عام بين الادارة الضريبية والمكلفين واهم اهدافنا في هذه الجمعية نشر الوعي والثقافة الضريبية ويهمنا المصلحة العامة وان نكون الذراع الايمن للدائرة في تحقيق العدالة الضريبية.

وتأتي هذه الزيارة التي حضرها مساعدي المدير العام والمستشارين وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات .

وأعرب رئيس الجمعية عن شكره للدكتور حسام أبو علي وفريقه على هذه الزيارة والتي من شأنها أن تعزز من آفاق التعاون المستقبلية.