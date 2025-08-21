أمانة عمان تعلن الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة “الطلاب يعيدون ابتكار المدن”

وطنا اليوم:اعلنت امانة عمان الكبرى اليوم الخميس عن الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة “الطلاب يعيدون ابتكار المدن” التي نظمتها بالشراكة مع شبكة C40 العالمية ومؤسسة Community Jameel، وبمشاركة 30 فريقا من جامعات محلية ودولية.

واكد نائب رئيس لجنة امانة عمان المهندس زياد الريحاني، خلال رعايته حفل اعلان الفائزين، ان المسابقة تشكل منصة شبابية تعزز التفكير الابداعي والعمل الجماعي وتوفر حلولا واقعية للتحديات الحضرية والمناخية، لافتا الى ايمان الامانة بالشراكة مع الجامعات كمصدر للابتكار والمعرفة في خدمة التخطيط العمراني .

ودعا الى إطلاق نسخ أخرى من المسابقة في مختلف مجالات وأولويات عمل الامانة واشراك الشباب ليكونوا الداعم في تحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للتحديات الحضرية .

وقالت مديرة وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان المهندسة نسرين داوود ان الهدف من المسابقة هو الاستثمار في طاقات الشباب ودمج افكارهم في عملية صناعة القرار الحضري، مؤكدة ان المقترحات التي قدمها الطلبة سيتم اخذها بعين الاعتبار من قبل صانعي القرار في الامانة.

من جانبه اشار رئيس قسم إشراك المدن والتنفيذ لمنطقة جنوب وغرب آسيا من شبكة C40 العالمية نيكيل كولكارني، الى ان المسابقة تعكس التزام عمان بدعم المبادرات الشبابية وتبني الحلول المستدامة، مثمنا دعم ادارة الامانة في تنظيم المسابقة واتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن افكارهم، لافتا الى ان حجم المشاركات عكس الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة ، ومثمنا جهود أمانة عمان في قيادة العمل المناخي على الصعيد المحلي والدولي.

وبدورهما، بينت كل من كليا داريان ولوسي راتشفورد، ممثلتا مؤسسة Community Jameel ان دعم المؤسسة لهذه المبادرة ينسجم مع رسالتها في تمكين الشباب وتعزيز التعاون الدولي من اجل ايجاد حلول مبتكرة لمستقبل أكثر استدامة.

وكانت الامانة قد اختارت البوابة الجنوبية للعاصمة عمان في محيط شارع المطار مع جسر مادبا موقعا لتقديم المقترحات، حيث قام الطلاب المشاركون بزيارة ميدانية للمنطقة لوضع تصورات تخطيطية مبتكرة.

وقامت فيما بعد لجنة التحكيم المكونة من مجموعة من خبراء التخطيط بتقييم فني للمشاريع المتقدمة والتي بلغ عددها 30 مشروعاً ليتم اختيار الفرق الفائزة.

واظهرت النتائج فوز فريق URBAN PURIFIERS من جامعة حلوان في مصر بالمركز الاول، فيما حل بالمركز الثاني فريق Future Builders من جامعة البتراء وفريقا University و Atelier 19 من جامعة سبيانزا الايطالية، بينما جاء بالمركز الثالث فريق NextGen Amman Pioneers من جامعة العلوم التطبيقية، وفريقا URBANISTS وVisionary Grid Team من جامعة العلوم والتكنولوجيا، وفريقا HARU و Sustainable Vision من جامعة البتراء.

وتهدف المسابقة التي انطلقت عام 2022 الى تشجيع الطلبة على ابتكار حلول تخطيطية مستدامة تسهم في مواجهة التغير المناخي وتعزيز منعة المدن.

وفي ختام الحفل الذي حضره نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس زياد ابو عرابي، وزع الريحاني الشهادات على الفائزين ولجنة التحكيم بالمسابقة .