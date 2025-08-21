مجلس أمناء عمان الأهلية يُقِرّ تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2025 – 2026

وطنا اليوم:قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية برئاسة دولة السيد عبد الكريم الكباريتي في جلسته رقم (13/2024/2025) والمنعقدة بتاريخ 20 / 8 / 2025 واستنـاداً لأحكام المـادة (10-هـ) من قانون الجامعات الأردنية رقـم (18) لسنة 2018، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي (2025/2026) على النحو الآتي:

الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة / رئيس مجلس العمداء

ا. د. أحمد محمد حمدان

نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميداً لكلية طب الأسنان

ا. د. محمد سليمان قطاونة

عميداً لكلية تقنية المعلومات

ا. د. غالب علي عريقات

عميداً لكلية العلوم الطبية المساندة

ا. د. بشار خالد الطراونة

عميداً لكلية الهندسة و رئيساً للجنة التأسيسية لكلية التعليم التقني

ا. د. محمد أحمد المبيضين

عميداً لكلية العلوم التربوية

ا. د. أسيد حسن الذنيبات

عميداً لكلية الحقوق

ا. د, أحمد صامد أبو عرابي

عميداً للبحث العلمي

ا. د. سلطان عواد المساعيد

عميداً لكلية الأعمال

ا. د. خلدون محمد حمدان

عميداً لكلية التمريض

ا. د. ليندا عاهد الخواجا

عميداً لكلية الآداب والعلوم

ا. د. راما إبراهيم الربضي

عميداً لكلية العمارة والتصميم

ا. د. مصطفى موسى العطيات

عميد شؤون الطلبة

د. سائدة وليد السيد

ق. أ. عميد كلية الدراسات العليا

د. رشا عبد الهادي الطراونة

ق. أ. عميد كلية التكنولوجيا الزراعية

د. حازم رياض مومني

ق. أ. عميد كلية إدارة الضيافة والسياحة

د. أروى عمر الخطيب

ق. أ. عميد كلية الصيدلة

د. اياد شعبان

مساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط / مدير وحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي

أسرة جامعة عمان الأهلية تبارك لمجلس العمداء الجديد وتتمنى له التوفيق والنجاح.