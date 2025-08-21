برلمانية أميركية: “إسرائيل” تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريبا

وطنا اليوم:قالت مارغوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إن لإسرائيل “نفوذا وسيطرة هائلين” على جميع أعضاء الكونغرس تقريبا.

وأضافت غرين في تصريح صحافي، الأربعاء، أن إسرائيل “أرست آلية سيطرة على جميع أعضاء الكونغرس الأمريكي تقريبا”، مشيرة إلى وجود لوبي مؤيد لإسرائيل يعمل على إجبار هؤلاء الأعضاء على زيارة تل أبيب.

وأكدت أنه لا توجد أي دولة في العالم لديها نفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية مثل إسرائيل.

وتابعت: “إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بنفوذ وسيطرة هائلة على جميع زملائي تقريبا”.

يذكر أن غرين هي أول عضو جمهوري في الكونغرس يصف أفعال إسرائيل في غزة بـ”الإبادة الجماعية”.

وكانت البرلمانية الجمهورية قد انتقدت يوم الثلاثاء الماضي، وزارة الخارجية الأمريكية بعد قرارها وقف إصدار تأشيرات الزوار لأشخاص من قطاع غزة.

وكتبت غرين على منصة “إكس”: “نحن بحاجة أن نكون أمريكا التي تسمح للأطفال القادمين من مناطق الحرب بإجراء عمليات جراحية منقذة للحياة، وأمريكا التي لا تطلق سراح أي معتدٍ أجنبي على الأطفال ضبطته أجهزة إنفاذ القانون لدينا”، في إشارة إلى اعتقال السلطات الأمريكية لمسؤول في مديرية السايبر الوطنية الإسرائيلية متورط في قضية اتجار جنسي بالأطفال في لاس فيغاس.

وأضافت: “هل سيكون ذلك معاداة للسامية لو قمنا بمحاسبة مدير السايبر لدى نتنياهو ومحاكمته بكامل قوة القانون، وفي الوقت نفسه سمحنا للأطفال الفلسطينيين الذين تمزقت أطرافهم وأجسادهم بتلقي عمليات جراحية في أمريكا؟”.