وزير الثقافة: ترميم البيوت وإحياء تاريخها مسؤولية حضارية

وطنا اليوم:قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن الاهتمام بترميم البيوت وإحياء تاريخها وتدوين سيرتها، هو جزء من المسؤولية الحضارية والثقافية التي يضطلع بها المجتمع المدني لحماية تراثه المادي وغير المادي.

وأضاف الرواشدة خلال رعايته حفل تكريم الجهات والأشخاص الذين كان لهم دور بارز في الحفاظ على التراث العمراني المتميز بمدينة السلط، وترميمهم لمبانيهم التراثية التي تعد جزءا أساسيا من هوية المكان، أن ترميم البيوت في السلط، جزء من الاهتمام بتراثنا الذي يتصل بالعمارة، وتطورها وأنماطها وبناتها الأوائل، وهو جزء من الاهتمام بجماليات المكان وتاريخه المعماري.

وأشار إلى أن ما يميز العمارة في السلط، ألوان حجارتها ونمط هندستها التراثي في التهوية والإنارة، والأقواس والأعمدة والنوافذ والأبواب وزخرفتها ونحتها فضلا على ما تتميز به تراصفات البناء المتدرج والذي يشكل نمطا اجتماعيا متميزا بالكيفية التي يرتبط بها بالأدراج وتقابل الشرفات والنوافذ والتي تعزز العلاقات الاجتماعية.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تستحق الشكر والتقدير والثناء والتعميم على اتساع الوطن فهذه البيوتات تمثل كنوزا بجمالياتها المعمارية، ودفترا للذاكرة الوطنية، وسجلا لذكريات أصحابها الذين عاشوا فيها، وكان في كل زاوية حكاية وقصة وهي بيوتات وطنية، بعضها شهد اجتماعات أبناء السلط والبلقاء لرفد نضال فلسطين، وأخرى لإصلاح ذات البين، فكانت نافذة لنهضة الوطن ورفعته والارتقاء به.

وشكر الوزير المبادرين في ترميم بيوتهم العامرة، آملا بأن تكون المبادرة أنموذجا للآخرين في كل الوطن لترميم البيوت القديمة والتي تمثل جزءا من هويتنا المعمارية وسرديتنا الوطنية.

بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للمحافظة على التراث احمد الوشاح، إن الجمعية التي تأسست عام 2002، تهدف إلى الحفاظ على التراث الأردني بأشكاله كافة، حيث عملت على التصدي لمحاولات هدم البيوت التراثية، ونتج عن ذلك إنشاء قسم مختص في بلدية السلط الكبرى وإصدار قانون عام 2005 بمنع هدم المباني التراثية.

وبين أن الجمعية ساهمت بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمعية، في تسجيل مدينة السلط على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهو إنجاز نفخر بأنه يجسد ثمرة جهود جماعية استثنائية.

وأضاف، إنه في الذكرى الثانية لإدراج السلط على خارطة التراث العالمي، أعلنت الجمعية عن تأسيس فرقة السلط “أصالة وتراث”، والتي تهدف إلى توثيق الموروث الفني والغنائي الأردني، وإبرازه بأسلوب معاصر ينقل الهوية من جيل إلى جيل.

وأشار إلى أن مبادرة “تراثنا ذهبنا” تأتي كخطوة جديدة في مسيرة العمل المجتمعي التطوعي، وتكريماً صادقاً لأهالي السلط الذين أظهروا وعياً عالياً، وحساً وطنياً راقياً، من خلال التزامهم بحماية منازلهم التراثية وترميمها، لتبقى حية وشاهدة على عراقة المدينة.

وقدم المهندس عبد الغني طبلت في كلمة ألقاها نيابة عن المكرمين الشكر للقائمين على هذا التكريم لتقديرهم للجهود الاستثنائية التي بذلت في سبيل الحفاظ على التراث العمراني لمدينة السلط ومنعه من التراجع والانحسار خاصة تلك الجهود المتميزة التي بذلتها هذه الثلة الكريمة من المالكين ممن تكبدوا عناء ترميم بيوتهم التراثية على نفقتهم الخاصة كتأكيد منهم لمعاني الانتماء والارتباط بمدينة السلط.

وقال، إن ممارسات العصرنة والتغيير ما تزال تتسارع وتنتشر بوتيرة غير مسبوقة لا تأبه بالماضي التليد ولا تعطي ابعاده التراثية أي انتباه يذكر، وهو ما أثر سلبا على مستوى الاهتمام بحماية الهوية العمرانية المتفردة لمدينة السلط .

ويأتي هذا التكريم ضمن مبادرة “تراثنا ذهبنا” المنبثقة عن الجمعية الأردنية للمحافظة على التراث بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء وبلدية السلط الكبرى ومؤسسة اعمار السلط ومديرية سياحة البلقاء