الطراونة يحذر: إهمال صيانة المكيفات قد يحولها إلى قنابل موقوتة للأمراض

وطنا اليوم:دق استشاري الأمراض الصدرية ورئيس الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية، الدكتور محمد حسن الطراونة، ناقوس الخطر بشأن التهديدات الصحية الجسيمة التي قد تسببها أجهزة تكييف الهواء في المنازل والسيارات، مشيراً إلى أنها قد تصبح مصدراً للأمراض إذا أُهملت صيانتها.

وجاء تحذير الطراونة تعقيباً على الحادثة المأساوية في مدينة نيويورك، حيث توفي خمسة أشخاص وأصيب 14 آخرون بـ”داء الفيالقة”، وهو مرض تنفسي حاد ينتقل عبر أنظمة التكييف.

وأكد الطراونة أن هذه الواقعة تسلط الضوء على خطورة إهمال الصيانة، لافتاً إلى أن إدارة الصحة في نيويورك سجلت 108 حالات مؤكدة، وعزت السبب إلى وجود البكتيريا المسببة للمرض في أبراج تبريد المكيفات.

واستعرض الدكتور الطراونة مجموعة من الأمراض التي يمكن أن يسببها إهمال نظافة أجهزة التكييف، وعلى رأسها:

داء الفيالقة (Legionnaires’ disease): وصفه بأنه التهاب رئوي قاتل، تسببه بكتيريا تنمو في البيئات الدافئة والرطبة كأنظمة التبريد.

وأوضح أن نسبة الوفيات بين المصابين قد تصل إلى 9%، وأن العدوى لا تنتقل بين البشر بل عبر استنشاق رذاذ الماء الملوث.

وإلى جانب هذا المرض الخطير، أوضح الطراونة أن إهمال مكيفات الهواء، خاصة في السيارات، قد يسبب مشاكل صحية أخرى تشمل:

أمراض الجهاز التنفسي: حيث يؤدي تراكم الغبار والعفن والبكتيريا إلى تلوث الهواء داخل المركبة، مما يسبب الربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الأنف التحسسي.

عدوى العفن والحساسية: يوفر المكيف بيئة مثالية لنمو العفن ومسببات الحساسية كحبوب اللقاح، مما يؤدي إلى ردود فعل تحسسية، وضيق في التنفس، وعطس، وانسداد بالأنف.

الصداع والإرهاق: استنشاق هواء ملوث ومنخفض الأكسجين قد يسبب الصداع والدوار والتعب، خصوصاً أثناء القيادة الطويلة.

تهيجات جلدية: يمكن للهواء الجاف الملوث أن يسبب مشاكل جلدية مثل الإكزيما والطفح الجلدي.

الوقاية هي الحل

وفي ختام حديثه، أكد الطراونة أن الصيانة الدورية والمنتظمة لأجهزة التكييف في المنازل والسيارات هي خط الدفاع الأول.

وجدد دعوته إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية لتنظيف هذه الأجهزة، قائلاً إن الوقاية تظل دائماً أفضل من العلاج، وإن نظافة المكيفات هي أساس الحفاظ على الصحة العامة