الهندي يشارك بافتتاح المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور والتشطيبات وصناعة الأخشاب في عمّان

وطنا اليوم – ششارك العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، رئيس جمعية الفنادق الأردنية، اليوم في العاصمة عمّان بافتتاح فعاليات المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور والتشطيبات وصناعة الأخشاب، وذلك إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية، وبمشاركة دولية واسعة وزوار من داخل الأردن وخارجه.

وأكد الهندي خلال الافتتاح على أهمية إقامة مثل هذه المعارض في المملكة، لما تمثله من قيمة اقتصادية وسياحية، ولما تتيحه من فرص لتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين مختلف القطاعات.

وتشارك جمعية الفنادق الأردنية بجناح خاص داخل المعرض، يهدف إلى الترويج للقطاع الفندقي الأردني، وتسويق فرص الاستثمار السياحي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات الأثاث والديكور والتشطيبات التي تشكّل ركيزة مهمة في تطوير المنشآت الفندقية والارتقاء بمستوى الخدمات.

ويُعد المعرض منصة بارزة تجمع بين الابتكار في التصميم والإبداع في الصناعة، بما يعكس مكانة الأردن كوجهة إقليمية رائدة لاحتضان المعارض والفعاليات الاقتصادية المتخصصة.