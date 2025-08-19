بنك القاهرة عمان
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني: الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة؛ بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها.

دقيقة واحدة ago
رئيس الوزراء: نسمع عن رؤى وطروحات مغزاها هو استدامة الحرب بلا نهاية مثل الأوهام عن إسرائيل الكبرى لدى السَّاسة المتطرفين في إسرائيل، لكن الواقع كله يشير إلى سياسات تعمق الكراهية والحقد نتيجة الاستمرار بالمجازر، ولن تغفر لها شعوب العالم والمنطقة.

رئيس الوزراء: نحن أمام مشروعين الأوَّل نسعى إليه مبني على أساس بسط سيادة الدول وتثبيت الاستقرار وتمكين الشعوب من العمل باتجاه الازدهار والمنعة، والثَّاني يبحث عن استدامة وتوسعة وتعميق الصراعات واستدامة الحروب التي تعمق الكراهية.

رئيس الوزراء: توجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني تؤكِّد دائماً على وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشَّقيق ودعم سيادته وأمنه واستقراره وازدهاره وبسط مؤسساته لسلطاتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والتعاون مع مؤسساته.

 


24 ساعة
13:03

وزير الطاقة يفتتح أول محطة للتسخين الصناعي بالطاقة الشمسية في الأردن

12:42

حسان: الواقع لا يشير لوهم إسرائيل الكبرى بل لإسرائيل المنبوذة المعزولة المحاربة

12:30

رغم الظروف الصعبة.. الخيرية الهاشمية ترسم الابتسامة على وجوه أطفال غزة الأيتام

12:27

مستو : إصدار أول ترخيص لمشغل طائرات مسيرة في الأردن قريبا

12:21

وزير العدل: بدء التوقيع الرقمي داخل المحاكم في أيلول

12:15

الرواد يبحث مع سفير جمهورية رواندا في عمان التعاون المشترك في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

12:13

إطلاق منصة جاهز لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية

12:03

الضريبة تعتمد التوقيع الالكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق

11:56

حسان يستقبل سلام في رئاسة الوزراء

11:53

إعادة تفعيل خدمة العلم في الأردن تفجر غضبا ضد حكومة نتنياهو

11:44

حادث مأساوي يهز مصر.. وفاة طفل بسبب وجبة شهيرة

11:36

كابيتال بنك يرسّخ التزامه بالتمكين المالي للشباب بإطلاق النسخة الثانية من برنامج “Money Matters”

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله