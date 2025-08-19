رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني: الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة؛ بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها.

رئيس الوزراء: نسمع عن رؤى وطروحات مغزاها هو استدامة الحرب بلا نهاية مثل الأوهام عن إسرائيل الكبرى لدى السَّاسة المتطرفين في إسرائيل، لكن الواقع كله يشير إلى سياسات تعمق الكراهية والحقد نتيجة الاستمرار بالمجازر، ولن تغفر لها شعوب العالم والمنطقة.

رئيس الوزراء: نحن أمام مشروعين الأوَّل نسعى إليه مبني على أساس بسط سيادة الدول وتثبيت الاستقرار وتمكين الشعوب من العمل باتجاه الازدهار والمنعة، والثَّاني يبحث عن استدامة وتوسعة وتعميق الصراعات واستدامة الحروب التي تعمق الكراهية.

رئيس الوزراء: توجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني تؤكِّد دائماً على وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشَّقيق ودعم سيادته وأمنه واستقراره وازدهاره وبسط مؤسساته لسلطاتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والتعاون مع مؤسساته.